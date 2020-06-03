Женщина после клинической смерти перестала быть атеисткой

Как и многие жители Китая, Сюэ Мей была уверена, что не существует никаких Высших сил. Женщина следовала идеям марксизма и каждый раз напоминала об этом. Изменил всё один неприятный случай – клиническая смерть, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на EROCH TIMES.RU.Жительница Китая страдала от хронического кашля. Во время очередных процедур (вводе лекарства внутривенно) она услышала шум от поезда и потеряла сознание. Через мгновение женщина находилась в странном туннеле. Сюэ Мей летела по нему со страхом. Женщина кричала и хотела вернуться обратно, но она не была в состоянии остановиться. Никто не слышал криков и просьб о помощи. Совсем скоро китаянка поняла, что ее душа отделилась от тела. Не было боли и неприятных ощущений, зато было чувство невесомости. Неожиданно возникли странные создания, которые телепатически успокаивали Сюэ и проявляли сострадание.Когда тоннель закончился, появился невероятно чистый, теплый и яркий мир. В нем царили гармония и покой. Женщина наблюдала молекулы разных объектов, в которых находились другие миры.На сайте Фонда исследований проблем смерти Сюэ Мей также написала, что видела абсолютно всё, что происходило с ее физическим телом: как зазвонил телефон, а врач командовал ассистентами.Женщина имела маленького ребенка, поэтому она обязана была вернуться в мир живых. Её душа наконец вошла в тело, голова резко начала кружиться, появилась рвота.Китаянка благодарна судьбе за такой опыт: теперь она точно знает, что существует иной мир, где нет места переживаниям, заботам и болям. Женщина теперь меньше боится смерти, её понимание мира существенно изменилось.