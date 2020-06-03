Ученые выдвинули новую теорию происхождения Оумуамуа

В 2017 году астрономы обнаружили космический объект с весьма странной траекторией движения. Ученые тогда сообщили, что тело, названное Оумуамуа, не из Солнечной системы, а уфологи предположили, что оно является замаскированным кораблем инопланетян. Теперь же появилась новая теория относительно происхождения астероида, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.По сей день эксперты не могут выяснить точную природу тела. Согласно новым умозаключениям астрономов из Йеля и Чикагского университета, астероид является на самом деле водородным айсбергом, который уже на протяжении миллионов лет блуждает по Вселенной, а относительно недавно пересек нашу галактику.Другая странность астероида – его форма. Если остальные тела округлые, то форма нашего «камешка» напоминает огромную сигарету длиной 300 метров. Интересно, что после преодоления Солнечной системы последовало ускорение тела, что очень и очень странно. Если объект является кометой, то в теории возможно ускорение из-за высвобожденного газа, нагретого Солнцем. Однако почему тогда Оумуамуа такой длинный? Если тело является астероидом, то форма вполне может быть такой странной, во только это не объясняет другие особенности.Свойства Оумуамуа могут быть объяснены тем, что тело является водородным айсбергом. Может быть, в глубоком космосе, в плотных ядрах молекулярных облаков, настолько холодно, что водород замерзает и образует плотные структуры. Такие объекты могут долго летать по Вселенной, пока не приблизятся к какой-либо звезде. При таянии водород вполне может стать причиной ускорения объекта. Оумуамуа похож на кусок мыла, который истощается после многочисленных применений, в нашем случае – приближений к звездам, отметил ученый Грегори Лафлин.