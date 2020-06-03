ЗА КУЛИСАМИ КОРОНЫ — терминальная фаза капитализма

Президенты и дворники, малоимущие и миллиардеры, стар и млад уже третий месяц увлеченно, с явными признаками психологической эпидемии обсуждают тему COVID-19. Например, совсем недавно европейские эксперты заявили о бесполезности локдауна. В Норвежском агентстве общественного здравоохранения заявили, что карантин был не нужен для сдерживания коронавирусной инфекции. Локдаун принес больше ущерба для социальной сферы, чем болезнь. При этом Норвегия показала одну из наиболее благоприятных статистик по эпидемии.«Наша нынешняя оценка состоит в том, что можно было бы, вероятно, достичь того же эффекта и избежать части печальных последствий без закрытий предприятий и людей на карантин», — отметила руководитель агентства Камилла Столтенберг. Согласно норвежской статистике, большинство школьников лишились нормального шанса на хорошее образование, так как страна оказалась не готова к дистанционному образованию. Также эксперты полагают, что погибшие умерли бы и без изоляции.С мнением норвежских коллег согласны и специалисты Великобритании. В частности, нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт заявил, что изоляция не спасла жизни людей. «Я думаю, что карантин не спас ни одной жизни. Я думаю, что он мог стоить нам жизней. Это спасло несколько жизней, потому что не произошли ДТП и тому подобное. Но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — был довольно велик» Профессор и его коллеги заявили, что правительство Великобритании пошло по пути паники и ошибочного прогноза. Ученые считают, что локдаун унес жизней в 10-12 раз больше, чем это мог бы сделать COVID-19, передает издание The Daily Mail.Однако мало кто обсуждает, что на фоне эпидемии происходит процесс, гораздо более масштабный и затрагивающий жизнь каждого вне зависимости от имущественного, образовательного и иных уровней. Речь идет о вступлении капитализма в заключительную фазу своего существования. Этой весной он прошёл точку невозврата и впереди – безвариантное, хотя и не мгновенное, крушение господствовавшего на планете примерно два с половиной века, строя – капитализма. Можно с уверенностью сказать: завтра будет коренным образом отличаться от вчера. Соответственно уже глобально запланированная и определенная по срокам победа над коронавирусом отнюдь не откроет путь в привычный, теплый, уютный мир.Мировой кризис капитализма, как и предвидели мыслители, принадлежавшие к различным школам и направлениям, начался с самого слабого звена глобальной капиталистической системы – СССР и его партнеров по СЭВ. По истечении 30 лет первоначальный этап мирового кризиса капитализма, в значительной степени обусловленный крушением высокотехнологичного СССР и на этой основе, и при этом условии подъемом Китая, подошел к концу. Этой зимой и весной один за другим рушатся столпы капиталистической глобальной экономики.

При всех различиях и принципиальных противоречиях между научными и мировоззренческими школами относительно капитализма все более-менее сходятся на том, что он характеризуется через частную собственность, капитал, прежде всего в виде активных производственных фондов – машин и оборудования, противостоящий ему наемный труд через конкурентный, государственно регулируемый рынок.Каждая школа выстраивает между этими базисными характеристиками капитализма свои отношения и иерархии. Но для понимания происходящего это не столь важно. Важно то, что с позиции практически любой политэкономической школы капитализму настает конец. Как известно, целью капиталиста в конечном счете является прибыль. В восходящей стадии капитализма прибыль извлекалась прежде всего в результате расширенного воспроизводства, обеспечения лучшей организации труда, использования более современных технологий, оригинальных предпринимательских решений.Затем, с началом общего кризиса капитализма значительная часть прибыли, превращаемой затем в капитал, своим источником стала иметь не производство, а операции на финансовых и фондовых рынках или, прямыми словами — спекуляции. Но теперь достаточно просто как минимум жить в правильной стране, а как максимум иметь прямой доступ к центральным банкам. Собственность как главный фактор наживы безвозвратно уходит в прошлое. На место собственности приходит возможность беспрепятственного доступа к центральным банкам, государственным бюджетам, правительственным заказам и другим подобным инструментам.