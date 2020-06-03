Оказ от уроков секспросвета будет караться законом

Минздрав инициировал изменения в законодательстве, которое накажет родителей за отказ от секспросвета.К первому декабря в России возобновляется деятельность коллаборантов по внедрению секспросвета, якобы в связи с распространением ВИЧ среди детей.В 2018 году перед 1 декабря, когда случается это обострение, в дело ввязалась небезызвестная ВОЗ — Всемирная Организация Здравозахоронения, давно занимающаяся реализацией планов, описанных в ранее секретном документе «NSSM-200» по сокращению населения.Ко дню растления детей ВОЗ выпустила данные по России, которые должны были способствовать проведению уроков «секспросвета» под предлогом борьбы с ВИЧ. Манипуляцию ВОЗ опровергли в Минздраве РФ.Медведева Светлана Владимировна, жена Дмитрия Анатольевича Медведева, на специальном сайте пишет:«С 14 по 19 мая 2019 года пройдет шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Мероприятия в рамках акции будут проводиться по трем направлениям: «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ».Для студентов высших учебных заведений, учреждений среднего профессионального образования и учащихся общеобразовательных школ запланированы многочисленные просветительские и спортивные мероприятия: интернет-уроки, обучающие семинары, дискуссионные «круглые столы».Как нельзя кстати подсуетилась Маркова Мария Владимировна и выдвинула законопроект, предполагающий «Необходимость установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции и (или) лечения ВИЧ-инфекции (СПИДа) и мер ответственности за ее распространение». Казалось бы полезная инициатива, но побродив в недрах законодатворчества, этот текст приобретает неожиданный поворот: «Запрещается распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».Как вы понимаете, с такой формулировкой уроки сексуального «просвещения» и другие мероприятия по растлению детей становятся обязательными, как на западе, причем предусматривается наказание родителям за попытки оградить от растления своих детей.Тем временем на западе…Американские ученые из Калифорнийского университета в обзоре 2018 года не нашли доказательств тому, что школьные программы эффективны для снижения подростковых беременностей, профилактики ВИЧ и других заболеваний, передаваемых половым путём.Но… современные методы западного сексуального просвещения ДОЛЖНЫ приводить к снижению беременностей! Ведь все больше детей довольствуются гомосексуальными контактами, благодаря общественному одобрению такого поведения. И действительно, некоторые работы демонстрируют незначительное снижение беременностей. ВИЧ школьники приобретут немного позже, достигнув «возраста согласия», который ЛГБТ-лоббисты, более склонные к педофилии, пытаются понизить.И даже в такой экзотической стране как Гана думают о том, как-бы отсрочить начало половой жизни подростков: «Результаты показывают, что раннее начало полового акта увеличивает количество половых партнеров на всю жизнь, и, наоборот, отсрочка первого полового акта уменьшает количество половых партнеров на протяжении всей жизни. В исследовании рекомендуется определить приоритеты политики, направленной на отсрочку полового дебюта, чтобы уменьшить подверженность подростков множественному сексуальному партнерству». Рассказы о половой жизни никаким образом не помогут добиться поставленой задачи. Так ли опасен ВИЧ для наших детей?В письме Министерства здравоохранения РФ от 22 марта 2018 г. N 15-3/10/2-1811 «О заболеваемости ВИЧ-инфекцией у детей» говорится: «В результате проведенной работы установлено, что по данным федерального государственного статистического наблюдения формы N 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека» на 1 января 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 11 007 детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 0 до 17 лет, из них у 1281 ребенка ВИЧ-инфекция установлена впервые, в том числе у 762 детей возрасте от 0 до 7 лет, у 189 детей в возрасте от 8 лет до 14 лет и у 330 детей в возрасте 15–17 лет.Заболевания ВИЧ-инфекцией у детей обусловлены преимущественно вертикальной передачей ВИЧ от матери ребенку».Как Вы думаете, стоит ли обучать детей пользоваться презервативами и рассказывать о разных видах секса, гомосексуальном способе передачи ВИЧ, или цели у этого мероприятия иные — растление детей для сокращения рождаемости?Благодаря пропаганде гомосексуализма, которую включают в уроки сексуального просвещения, во всех странах наблюдается рост популяции ЛГБТ среди молодежи. Статистика из Англии однозначно доказывает, что за «сексуальным просвещением» следует рост ЗППП и детских беременностей, так как презервативы недостаточно эффективны, а полагающиеся на «безопасный» секс подростки, после обучения, немедленно приступают к применению полученных знаний, с такими результатами: Аналогичные данные по США представляет CDC, демонстрируя резкое и устойчивое увеличение ЗППП в последние годы. С 2013 по 2017 год:* Случаи сифилиса почти удвоились.* Случаи гонореи увеличились на 67%.* Хламидия осталась на рекордно высоком уровне.

Геи, бисексуалы и другие мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами (МСМ), составили почти 70 процентов случаев первичного и вторичного сифилиса. Угроза не поддающейся лечению гонореи сохраняется в Соединенных Штатах, и сообщения о гонорее, резистентной к антибиотикам, за рубежом только усиливают эти опасения.Гомосексуалисты являются резервуаром опасных инфекций, приобретающих устойчивость к лечению, в том числе и новых, таких как вирус Зика. В частности, в отношении заболеваемости гонореей в США имеются данные о том, что МСМ особенно уязвимы к появлению устойчивых к противомикробным препаратам штаммов гонореи, и не готовы отказаться от опасных сексуальных практик (анального секса, особенно анонимного).Использование презервативов во многих странах сокращается, не смотря на проводимые уроки сексуального образования!Хламидиоз, гонорея и сифилис пока излечимы с помощью антибиотиков, но в большинстве случаев они не диагностируются и не лечатся, что может привести к серьезным неблагоприятным последствиям для здоровья, включая бесплодие, внематочную беременность, мертворождение у детей и повышенный риск заражения ВИЧ. Чего и добиваются сексуальным просвещением. В статье СПИД и гомосексуализм приводятся данные о заболеваемости в США и других западных странах:По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), число заражений среди гетеросексуалов с каждым годом снижается (на данный момент около 3 000 в год), в то время как среди гомосексуалистов оно остаётся неизменным — около 26 000 в год. Учитывая, что в Америке гомосексуалисты составляют лишь 2.3% населения, заражение вирусом ВИЧ среди них случается примерно в 375 раз чаще, чем среди гетеросексуалов. В настоящее время только 9% заражений в США происходит через гетеросексуальные контакты, в то время как гомосексуалисты, несмотря на относительную малочисленность, ответственны за 67% всех случаев заражения ВИЧ, и за 83% — среди мужчин. В России ситуация со статистикой осложняется тем, что пациенты не заявляют о своих гомосексуальных пристрастиях, а наркоманы (среди гомосексуалистов в разы больше наркоманов), не фиксируются как МСМ — мужчины имеющие сексуальные отношения с мужчинами. Эксперт: Без профилактики среди секс-меньшинств ВИЧ-эпидемию не остановить:Эпидемию ВИЧ-инфекции в России не остановить, если не будет вестись профилактика среди групп особого риска: сексуальных меньшинств, работников секс-индустрии, наркозависимых. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции НСН председатель Регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом Игорь Пчелин.«Мы работаем и с уязвимыми группами — это секс-работники, и мужчины, практикующие секс с мужчинами, и наркопотребители. В Москве, конечно, ситуация нетипичная, но могу сказать, что по данным центра СПИД, из обратившихся по 103-му коду, то есть мужчин, практикующих секс с мужчинами, более 53% получили диагноз ВИЧ-инфекция. Эпидемия катастрофическая.Уроки сексуального просвещения — уголовное преступлениеИсследования показали, что эффективность презерватива в предотвращении заражения ВИЧ-инфекцией при правильном использовании составляет 69%-94%. Это значит, что как минимум 1 человек из 16, полагающийся на презерватив, будет заражён. Таким образом, использование презерватива уменьшает, но не устраняет риск заражения, и поэтому теперь вместо словосочетания «безопасный секс» следует использовать выражение «менее рискованный секс». По другим ЗППП эффективность презерватива намного меньше, а в случае папилломавирусов человека, находящихся на поверхности кожи — нулевая.Сообщение ложной информации о безопасности секса с презервативом попадает под статью, в связи с недостаточной эффективностью.Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.Распространение информации о гомосексуальном способе передачи ВИЧ, представление гомосексуального образа жизни равноценным гетеросексуальному, а также побуждающего ребенка к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью (сексуальной активности с презервативом, не обеспечивающим 100% защиту) является нарушением Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ. Единственный способ борьбы с ВИЧ — это запрет ЛГБТ-пропаганды, возвращение гомосексуализма в список заболеваний для возможности оказания медицинской помощи, борьба с наркоманией и проституцией, восстановление традиционных семейных ценностей.