«Ежу понятно»: Виктор Томенко прокомментировал возможную отставку

На пресс-конференции 3 июня губернатор Виктор Томенко прокомментировал слухи о его переходе в одно из федеральных ведомств и уход с поста главы региона в 2020 году. Он посмеялся и уверяет, что ни о чем подобном не думает, а все его усилия сконцентрированы на повышении качества жизни в Алтайском крае.

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.

Анна Зайкова

«Все это не соответствует действительности. Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Почему они берутся, я думаю, это и ежу понятно», — заявил Виктор Томенко.

Он напомнил, что был избран на всенародных выборах в сентябре 2018 года, за него проголосовало 366 тысяч человек, а губернаторский срок заканчивается в 2023 году.

«Никаких планов и предложений куда-то уходить, никаких обязательств у меня еще перед кем-то, кроме как перед моими избирателями в Алтайском крае, нет. Я собираюсь работать и выполнять обещания, которые я взял на этапе предвыборной кампании, и те обязательства, которые уже за истекшие два года тоже были мной заявлены. На этом вся концентрация внимания и усилий моя и моей команды», — сказал губернатор.

Виктор Томено победил на выборах-2018 с результатом 53,6%.

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