Зачем нужен мониторинг бренда можно обойтись него отвечает PRNEWSIO

По мнению экспертов, система управления репутацией является важнейшей составляющей любого бизнеса. Ее значение сложно переоценить в мире глобальной интернетизации, где любая информация мгновенно становится достоянием общественности. Именно репутация помогает сформировать лояльное отношение к бренду, увеличить уровень продаж, минимизировать риски.

Сегодня новости распространяются с лавинообразной скоростью, которую сложно контролировать. В ситуации, когда почти 90 % интернет-пользователей совершают покупки исключительно после тщательного изучения отзывов о товаре, репутация бренда в формате «на самотек» рано или поздно приведет к катастрофе. Никаких «авось» или «это не приоритет»: только при бережном и грамотном обращении она будет работать в плюс и приносить дивиденды.

Чтобы не захлебнуться в потоке информации, существует множество инструментов, благодаря которым можно обезопасить компанию от информационных атак в онлайн-пространстве. Один из самых востребованных — мониторинг бренда. Он помогает качественно отслеживать любые упоминания о компании в онлайн-медиа, социальных сетях и других интернет-площадках.

Благодаря системам мониторинга бренд получает возможность своевременно реагировать на сообщения любой тональности (положительные, негативные и нейтральные). На основе их анализа выстраивается дальнейшая стратегия не только продвижения компании, но и развитие успешного бизнеса в целом.

Мониторить упоминания можно с помощью платных (подходят для крупных компаний) и бесплатных сервисов (соответствуют запросам небольшой компании и располагает ограниченным функционалом).

В обоих случаях программы мониторинга предоставляют бренду ряд возможностей:

Первое. Оперативно, в режиме «реального времени» отслеживать негатив и реагировать на «вбросы» со стороны конкурентов или недовольных клиентов.

Второе. Более точно определять свою целевую аудиторию и привлекать людей, заинтересованных в продукте или услуге того сегмента, который производит ваша компания.

Третье. Оценивать эффективность рекламной кампании в онлайн-медиа и социальных сетях, лучше понимать отклик аудитории на те или иные предложения — и корректировать стратегию.

Четвертое. Анализировать потребительский опыт (как положительный, так и негативный) для того, чтобы повысить клиентоориентированность — от этого бренд только выиграет, как его товар или сервис станет более качественным.

Пятое. Отслеживать репутацию клиентов и конкурентов, чтобы использовать эту информацию для усиления преимуществ собственной рекламной кампании.

Шестое. Сотрудничать только с эффективными онлайн-медиа и размещать публикации в тех СМИ, которые дадут максимальный выхлоп в виде новых клиентов.