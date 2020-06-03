На Украине заявили о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение украинскими политиками темы о поставках воды в Крым являются концом «национальной идеи» об освобождении полуострова. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

По мнению Климкина, только враги страны и коллаборанты могут говорить об этом.

«Это я вам абсолютно ответственно говорю . Конец «национальной идеи» об освобождении полуострова точка», — сказал бывший министр.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Через месяц после этого Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

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