Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

В Алтайском крае за сутки подтвержден еще 81 новый случай коронавирусной инфекции. В результате 3 мая число инфицированных в регионе достигло 2066 человек, а в целом на COVID-19 обследовано 107 тыс. 787 жителей и гостей региона.Где выявили новые случаиБарнаул – 60 человек;Славгород – 5,Рубцовск и Новоалтайск – по 4,Павловский и Тюменцевский районы – по 2,Бийск, Горняк, Советский и Калманский районы – по 1.Сколько выздоровелиЗа весь период пандемии в крае выздоровели 840 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус. В их числе 726 взрослых и 114 детей. За последние сутки вылечились 25 пациентов. Сколько летальных исходов22 человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае. Все умершие – взрослые. За минувшие сутки умерших из числа больных COVID-19 в регионе нет.

По данным оперштаба, не во всех смертельных случаях причиной гибели человека становится именно коронавирус. После смерти делается патологоанатомическое исследование, которое и устанавливает точную причину смерти пациента с СOVID.Сейчас в 12 случаях подтверждена смерть от тяжелого течения коронавирусной инфекции, еще восемь человек с коронавирусом умерли по другим причинам, по двум случаям ожидаются результаты исследований.Сколько тяжелобольных в краеНа 3 июня в ковидных госпиталях Алтайского края находятся 55 (днем ранее – 50) тяжелобольных пациентов. 17 (за сутки на 3 человека больше) из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.