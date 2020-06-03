Роскосмос начнет производить лифты

Остановить прослушивание

close





Валерий Мельников/РИА «Новости»

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В пресс-службе рассказали, что завод рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.

К 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год.

Также сообщается, что в будущем предприятие планирует продавать лифты в разной комплектации во все регионы России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт: России стоит задуматься о состоянии своей космической отрасли

— Машины, фуршеты, самолеты: Роскосмос засекретит закупки

— В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска