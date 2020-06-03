Цена нефти Brent превысила $40 впервые после развала сделки ОПЕК+

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $ 40 за баррель впервые с 6 марта, когда развал сделки ОПЕК+ обрушил нефтяные котировки.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти Brent достигала $ 40,37 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала до $ 37,57 за баррель.

Цены на черное золото растут в ожидании предстоящего заседания стран ОПЕК+, которое планируется провести 4 июня в режиме видеоконференции. По информации СМИ, действующее соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки могут продлить до начала сентября.