Дольщики ЖК «Троицкая Ривьера» просят о помощи

Дома, готовые на 90%, начали разрушаться и подвергаться вандализму

В «Блокнот» обратились дольщики ЖК «Троицкая Ривьера» в Новой Москве, сроки сдачи которого переносятся уже несколько раз с 2015 года. Семьи продолжают платить ипотеку и снимать жилье, в то время как комплекс, достроенный на 90%, уже начинают разрушать и разворовывать.

Застройщик «Троицкой Ривьеры» — ООО «Интерьер Дизайн Проект» — объявил себя банкротом. Дольщики рассказали, что подавали коллективный иск, но по процедуре назначили конкурсного управляющего, который очень долго тянет время.

Обманутые люди обращались во все органы, включая прокуратуру, но это ни к чему не привело: «Законной управы на них нет. Отовсюду тонны отписок и отговорок ни о чём приходят».

Администрация также не предпринимает никаких действий. «Тянут сроки и не придают огласке! Позорище! — комментируют дольщики. — Комплекс на 90% готов. Вместо того, чтобы принять активное участие и содействие в достройке, они ждут где ещё урвать, выводя мелкой группой активы!»

« Я дольщик этого долгостроя.у меня четверо детей. На наше обращение в ЛДПР о помощи, чтобы нас увидели, чтобы нам помогли, они переправили нашу просьбу в отдел защиты детей, которые пришли в мой дом и начали заглядывать в мой холодильник, в мой шкаф и смотреть как и где спят мои дети. Вот как власть имущие отреагировали на нашу просьбу о помощи!!! Ну эти хоть пришли, а другие вообще не реагируют на наши обращения или отписываются пустыми бумажками. Вот так и живём!!!» — рассказывает дольщик Владислав К.

Два четырехэтажных дома, в которых находятся 148 квартир, пустуют. В 2019 году дольщики обращались в администрацию городского округа Троицк и рассказывали о том, что в подвалах домов скапливается вода, образуется плесень и трещины. Жильцы отмечают, что достроить жилой комплекс и сдать госкомиссии можно за 4 месяца, так как дома имеют высокую степень готовности. Тем не менее, сроки постоянно сдвигаются.

Администрация Троицка сообщает, что стройкой занимается ООО «Заречье», и последняя приостановка стройки связана с режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Тем не менее, администрация подчеркивает, что «не является надзорным органом и не осуществляет строительный надзор за объектом.»

ЖК до сих пор не включен в Фонд Москомстройинвеста, который мог бы помочь с достройкой домов, хотя администрация уверяет что сформировала запрос еще в начале года.

«Ситуация происходит не где-то, а на территории Москвы, в столице! — подчеркивают дольщики. — Как может вообще иметь место такое вопиющее нарушение наших прав?!»

Дольщики умоляют обратить внимание на проблему ЖК «Троицкая ривьера» Многие из них вынуждены уже многие годы снимать жилье и одновременно с этим платить ипотеку. Сейчас, в период пандемии, когда люди испытывают финансовые трудности, а многие вообще лишились работы, становится невозможно выполнять свои обязательство перед банком и кормить семью.

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