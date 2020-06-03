СМИ: В Турции в пещере обнаружены 40 черепов возможных нераскрытых жертв убийства

Председатель Ассоциации прав человека в Мардине Февзи Адсиз предположил, что останки, вероятно, принадлежали жертвам загадочный исчезновений, которые произошли в 1990-х годах, и, вероятно, связаны с JİTEM — тайным подразделением государственной безопасности, ответственным за десятки нераскрытых убийств, указывает агентство.

В статье отмечается, что Ирфан Якут, чей отец исчез после задержания в 1993 году, заметил несколько костей в пещере Гюлбиш в сельской местности в районе Даргечит. Якут обратился в Генеральную прокуратуру города Даргечит с просьбой провести дополнительные проверки.

В ходе экспертизы было установлено, что в пещере находятся черепа и кости приблизительно 40 людей. Власти опечатали район, закрыв его для всех кроме Якута, который попросил провести дополнительные исследования, чтобы определить, принадлежат ли какие-либо из останков его отцу.

«Они проведут анализ ДНК. Мы надеемся, что они принадлежат родственникам тех, кто ищет своих близких. Всем нужно знать правду», — рассказал он в интервью агентству Mezopotamya.

Согласно сообщению Mezopotamya, кости будут отправлены в Стамбульский институт судебной медицины для изучения.

Администрация губернатора Мардина опубликовала заявление, в котором говорилось, что провинциальные туристические власти были уведомлены «о вероятности того, что черепа принадлежат историческим периодам».

Надо сказать, что в 1990-х годах в Турции в разгар конфликта между турецким государством и запрещённой Рабочей партией Курдистана (РПК), сотни людей подвергались неофициальным задержаниям и внесудебным казням. Десятки людей в районе Дарджит пропали без вести, а их тела до сих пор не найдены.

Агентство сообщило, что в этом районе ранее были обнаружены кости некоторых жертв, а в период с 2013 по 2015 годы здесь также проводились раскопки.

Согласно докладу Государственного департамента США за 2019 год о защите прав человека в Турции, в стране всё ещё происходят загадочные убийства, исчезновения и подозрительные смерти людей, находящихся под стражей.

«Среди важных вопросов касающихся прав человека следует отметить сообщения об убийствах, подозрительные смерти лиц, находящихся под стражей, исчезновения, пытки, незаконные аресты и задержания десятков тысяч человек, включая бывших оппозиционных парламентариев, адвокатов, журналистов, иностранных граждан и сотрудников миссии США за предполагаемые связи с «террористическими» группами или мирные демонстрации», — говорится в ежегодном отчёте, содержащем 72 страницы.