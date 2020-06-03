В России успешно испытали вакцину от коронавируса

К концу июля закончатся все клинические испытания вакцины против коронавируса в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны. Об этом рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич.

В институте уже прошли доклинические испытания вакцины. Ее опробовали на хомяках и обезьянах. Препарат оказался эффективным и безопасным.

Далее вакцину опробуют на добровольцах, которые должны быть обязательно военнослужащими по контракту. Они предоставят справку об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических.

Испытания вакцины будут проходить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Первая группа военных-добровольцев заедет в медучреждение для обследования уже сегодня.

К утру сегодняшнего дня в мире насчитывается 6 487 604 заболевших коронавирусом, за ночь их количество увеличилось на 178, 5 тысяч человек, жертвами вируса стали уже 384 047 человек (за ночь + 7 602). Выздоравливают благодаря усилиям медиков все больше пациентов. На данный момент известно о 3 009 858 вылечившихся (+24 455), сообщается на сайте сoronavirus-monitor.ru. На первом месте по числу зараженных остаются США (1 881 205), на втором Бразилия (558 237) — в этих странах по-прежнему высок прирост заболеваемости, на третьем месте Россия (всего 424 085 заболевших), на четвертом — Испания (287 012 и на пятом месте Великобритания (277 985).