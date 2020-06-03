Промерзшие стены вентиляции десятки жильцов барнаульской многоэтажки пошли суд против застройщика

Жильцы новостройки на улице Малахова, 44 в суде пытаются доказать, что дом значительно «подешевел» в процессе строительства, при том, что цена за квадратные метры для них осталась прежней. Возведением объекта занималось АО СЗ «Барнаулкапстрой» (БКС), которое сдало его еще в 2015 году. Первая инстанция частично удовлетворила требования собственников, но они намерены идти до конца и в конце мая Алтайский краевой суд начал рассматривать апелляцию. В свою очередь в начале июня появился еще один повод для иска: над одним из подъездов сорвало козырек и, как полагают жильцы, также из-за некачественных материалов. Между тем гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов рассказал «Банкфаксу», что этими работами занимался подрядчик, а ответственность его компании лишь в том, что она не проследила за качеством.

Как рассказала «Банкфаксу» председатель Товарищества собственников недвижимости «На Малахова» (ТСН) Галина Ткаченко, 15-этажный дом был сдан БКС в эксплуатацию в декабре 2015 года. В течение нескольких лет жильцы столкнулись со множеством проблем, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что здание не соответствует проекту – некоторые работы подрядчик якобы выполнил некачественно, а в отдельных случаях и вовсе не брался за дело. При этом дополнительных соглашений об изменении стоимости жилья на этапе строительства ни с кем из владельцев квартир заключено не было.

По словам Ткаченко, главными претензиями собственников стало то, что из 16 вентиляционных каналов в доме функционирует только пять, в процессе строительства куда-то исчезла шумоизоляция пола, которая была указана в проекте, стены и окна промерзают практически в каждой квартире и т.д. «Помимо прочего надлежащим образом не сдана система пожаротушения, пожарной сигнализации, двери поставлены не противопожарные. Но ведь они должны быть сделаны из специального материала. Правильные поставлены только в одном подъезде, а в трех остальных они самые обыкновенные, да еще и низкого качества – толком даже не закрываются», — привела свою позицию Ткаченко, добавив, что всего нарушений, по ее мнению, очень много.

Весной 2018 года собственники квартир подали иск в Железнодорожный районный суд Барнаула в отношении АО СЗ «Барнаулкапстрой» и ООО «ПСИП «Сиада», которое было подрядчиком. Свои требования заявил 81 владелец квартир, была назначена экспертиза, которая должна была установить оправданность их претензий. Как следует из документов, опубликованных на сайте суда, жильцы просили обязать БКС исправить нарушения и недостатки, выявившиеся после того, как дом был введен в эксплуатацию. Также они требовали неустойку за неисполнение своих требований в досудебном порядке, компенсацию убытков за ремонт, проведенный в квартирах, где также были выявлены недочеты, компенсацию морального вреда и деньги за остекление балконов, которые жильцы также проводили своими силами.

Весной 2020 года суд первой инстанции принял решение частично удовлетворить исковые требования жильцов, обязав БКС исправить ряд недочетов, а также выплатить собственникам деньги по указанным выше основаниям. Правда, суммы оказались значительно ниже заявленных требований. Например, компенсация морального вреда в большинстве случаев должна была составить по 2 тысячи рублей (есть единичные примеры выплат по 1 тысяче рублей и по 4 тысячи рублей). Суммы, которые «Барнаулкапстрой» должен был выплатить в качестве возмещения убытков за ремонт в квартирах, варьируются от 65 тысяч рублей до 8 тысяч рублей. Размер неустойки суд установил в районе 5 тысяч рублей для каждого истца. Также компания должна была заплатить штраф в пользу каждого истца в размере 2 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части иска было отказано.

Галина Ткаченко отметила, что суд не принял во внимание самые крупные претензии, касающиеся вентиляционных каналов и шумоизоляции пола. «В первой инстанции эксперты не обратили на это внимание, а у нас тогда даже чертежей не было. После судебного процесса нам вернули чертежи, и теперь доказательства у нас есть», — пояснила Ткаченко. Поэтому жильцы приняли решение подать апелляцию. Жалоба начала рассматриваться в Алтайском краевом суде в последних числах мая. Правда, по данным председателя ТСН, число активных участников процесса упало до 16 человек – остальные просто не верят, что им удастся доказать свою правоту. Ближайшее заседание должно пройти в Алтайском краевом суде 23 июня.

Еще один иск жильцы дома подали 1 июня. Он касается сорванного ветром козырька на крыше. Собственники квартир считают, что это произошло из-за использования некачественных материалов и крепежа. «Там не только козырек, там и окантовку металлическую ветрами рвет. А дом расположен на красной линии, здесь народу много ходит, машин много стоит», — добавила Ткаченко.

В разговоре Галина Ткаченко подчеркнула, что судебный иск остается последним способом повлиять на ситуацию, поскольку жильцы уже неоднократно обращались в жилищную инспекцию, районную администрацию и т.д. Однако никакого эффекта это не возымело. Председатель ТСН заметила, что дом в принципе не могли сдать, если в нем было выявлено хотя бы одно нарушение. На ее взгляд, в данном случае речь вполне может идти и о коррупции.

В свою очередь гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» подтвердил, что качество некоторых работ, выполненных на объекте, оказалось плохим, но подчеркнул, что этим занимался подрядчик – ООО «ПСИП «Сиада», который также фигурирует в судебных документах как ответчик, но не упоминается в решении первой инстанции. «Мы порядочная организация и на все жалобы реагируем. Наша ответственность состоит в том, что мы не доглядели, а вообще строительный контроль по градостроительному кодексу осуществляет в первую очередь организация, которая строит, то есть подрядчик. Поэтому будем выставлять регрессный иск, что нам присудят – мы им отдадим», — объяснил Шумов.

Заметим, что предположения Галины Ткаченко о коррупционной составляющей вполне могут основываться на том, что бывший руководитель БКС Александр Канаков был арестован в феврале этого года по подозрению во взяточничестве. За якобы полученные им деньги он обещал свою лояльность некоему подрядчику. Вероятно, ситуация наталкивает бывших клиентов БКС на мысли о нарушении законодательства на многих объектах.