Названы самые стабильные в период карантина профессии

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Самыми стабильными в период карантина стали профессии государственных и муниципальных служащих: учителей, врачей, полицейских, военных и так далее. Не повлияла эпидемия коронавируса и на сотрудников предприятий непрерывного цикла, на которых не были снижены масштабы производства. Об этом в интервью с газетой «Известия» рассказал член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.

При этом под угрозой сокращения после карантина оказались сотрудники сферы услуг, гостиничного бизнеса, торговли, а также офисные служащие. Треть компаний готовится в ближайшие полгода уволить около 16 процентов своих работников. А половина организаций уже оптимизировала штат, сократив пятую часть персонала.

Ранее руководители компаний рассказали об антикризисных мерах, которые они применяют в период карантина. Так, многие снижают операционные затраты или дают отсрочку на оплату аренды. Сокращение штата или введение неоплачиваемых отпусков работодатели назвали крайней и наименее популярной мерой.