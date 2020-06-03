Цена нефти Brent превысила $40 за баррель впервые с 6 марта

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Hasan Jamali/AP

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что по состоянию на 3.44 мск цена августовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,14%, — до $40,08 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на нефть WTI по состоянию на 03.46 мск выросла на 1,96%, — до $37,53 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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