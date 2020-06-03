Эксперты рассказали об открывшихся перспективах перед блогерами благодаря пандемии

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Пандемия коронавируса заставила многих рекламодателей, помимо традиционных площадок, обратить внимание на блогеров, что позволило им монетизировать свои увлечения. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института современных медиа Кирилл Танаев.

«Имеет ли место процесс, при котором происходит перераспределение рекламных бюджетов? Определенно, этот процесс существует. Конечно, такие вещи нужно анализировать по длинным трендам, но внимание рекламодателей к блогерам действительно возросло», — сказал эксперт.

С ним согласен генеральный директор компании Qmarketing Роман Кумар Виас. Он рассказал, что блогеры стали эффективным каналом продаж, поэтому рекламодатели начали активнее использовать эти площадки.

«Блогеры, при умелом использовании, — очень эффективный канал продаж. Это перспективный канал, но не единственный. Я думаю, что сила в синергичном использовании. Можно снять видео с блогером, затем он разместит у себя информацию в профиле, где ее можно таргетировать в любую соцсеть. В продажах, по нашему опыту, Instagram-блогеры конвертируют лучше, чем YouTube-блогеры», — сказал маркетолог.

Ранее агентство Bloomberg писало, что крупные международные компании планируют сократить траты на рекламные мероприятия и наружную рекламу.

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