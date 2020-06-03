Гендиректора «дочки» «Лукойла» объявили в розыск по делу о растрате 1 млрд рублей

Отправить под арест на два месяца. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы в отношении генерального директора ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова по делу о растрате свыше 1 млрд рублей. Решение вынесено заочно, так как подозреваемый объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Хомякова Александра Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Объявлен в международный розыск 2 апреля», — цитирует ТАСС Морозову.

В деле фигурируют еще несколько человек. Их имена пока не раскрываются в интересах следствия. Хомяков обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В «Лукойле» рассказал, что Хомяков уволился из компании весной прошлого года.

Сторона защиты заявляет о невиновности подзащитного ввиду недостаточности представленных доказательств. Решение суда уже обжаловано.