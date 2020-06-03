Пригожин предложил собрать деньги на лечение Заворотнюк

Иосиф Пригожин не прочь возглавить фонд поддержки артистов. Муж Валерии готов работать бесплатно. И первой его инициативой стал призыв к артистам сброситься на лечение Анастасии Заворотнюк. Как известно, звезда сериала «Моя прекрасная няня» больше года борется с раком мозга.Анастасия Заворотнюк: свежие новости на сегодня, 3 июняИосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам. «Я бы с удовольствием возглавил фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий», — сказал продюсер.

По его словам, фонд должен помогать как начинающим артистам, так и тем, кто вышел на пенсию и нуждается в помощи. «Я бы хотел, чтобы в наш фонд входили все: и артисты, и композиторы, и блогеры. Одним словом, состоятельные представители нашей отрасли. Мы бы раз в год в этот фонд откладывали какие-то свои деньги»,- уточнил продюсер.Одной из его первых инициатив стала бы адресная помощь Анастасии Заворотнюк. «Наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк», — заявил Иосиф Пригожин.Напомним, что ранее мы писали о выписке Анастасии из больницы. По словам близкого друга актрисы, сейчас звезда чувствует себя значительно лучше и находится дома на самоизоляции.