3 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Оленин день отмечается 3 июня 2020 года (по старому стилю – 21 мая). По церковному календарю это дата почтения памяти святой равноапостольной Елены Константинопольской, царицы.Праздник сегодня, 03.06.2020Равноапостольной святую Елену называют за подвиги перед Церковью и возведение христианской религии в статус государственной. Православные хроники утверждают, что царица Елена нашла Животворящий Крест Господень (на котором был распят Иисус Христос) и возле места обретения построила храмы и церкви.Приблизительные годы жизни святой Елены: 248-250 – 328-330. Она родилась в простой семье в небольшом городе Дрепан (Малая Азия). Вышла замуж за префекта Галлии Констанция Хлора. В 272 году она родила сына Константина. В результате войн, заговоров и восстаний он стал единовластным римским императором. Константин перенес столицу в Византию (которую переименовал в Константинополь) и провозгласил христианство основной религией.Когда Елене исполнилось 80 лет, во сне ей было указание отправиться в Иерусалим и открыть человечеству то, что до тех пор скрывалось. В 326 году она отыскала крест, на котором был распят Сын Божий. Вскоре после обретения великой находки Равноапостольная царица Константинопольская умерла.

Приметы сегодняшнего дняЕсли в Оленин день ненастно и пошел дождь, значит, осенью будет преобладать такая же погода.Если дождь затянулся на весь день, и вдобавок идет град, значит, 3 декабря пойдет крупой снег.С вечера в небе луна видна в кругу – к непогоде.На рябине много цвета – урожай льна будет хорошим.Какой церковный праздник сегодня, 3 июняПо церковному календарю, 3 июня чествуют Владимирскую икону Божьей Матери, покровительницу России и русского народа, которая не раз помогала русскому воинству побеждать в решающих битвах.Установили церковный праздник в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.Полчища татар, приближаясь к Москве, разрушали города и села, уничтожали мирных жителей. Великий князь Василий, собирая войско, готовился к битве с татарами, а митрополит Московский Варлаам усердно молился вместе с жителями Москвы об избавлении от гибели.По преданию, татарскому хану было видение, в котором Божья Матерь, окруженная грозным войском, устремилась на их полки. В страхе татары бежали, так была спасена Богоматерью столица Русского государства.