Карантин в Алтайском крае продолжается уже два месяца

В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме. В этом материале вы узнаете о том, как за это время изменилась ситуация с распространением COVID-19.В первой половине апреля наблюдался незначительный прирост заболевших. На 15 апреля в крае было зарегистрировано 48 случаев инфицирования. Однако в конце месяца ситуация начала меняться в худшую сторону. Ежедневный прирост инфицированных увеличился. Кроме этого, эпидемиологи стали регистрировать локальные вспышки инфекции.Первой из них стала вспышка на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе, когда заразились около 200 человек. Затем вирус обнаружили в других «закрытых» учреждениях: в барнаульской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи (здесь выявлено более 111 заболевших), общежитии медицинского университета, краевом онкологическом диспансере, рубцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в детском саду Барнаула.На 1 мая край занимал третье после Красноярского края и Новосибирской области место по числу заболевших. В мае в крае зафиксирован один из низких процентов летальности от инфекции по СФО (0,5%), однако уже в третьей декаде ситуация изменилась. На фоне коронавируса скончались 22 человека. COVID-19 стал непосредственной причиной смерти 12 пациентов.

Несмотря на принятые ограничительные меры, в том числе на въезд и выезд из региона, ситуация с распространением инфекции пока не стабилизировалась. Только за минувшие выходные выявлено 140 новых случаев заболевания. Тестирование на коронавирус прошли уже более 100 тысяч жителей края. В общей доле регионов СФО Алтайский край к концу мая вдовое увеличил показатель роста инфицированных — с 6% до 12%.Из-за карантина многим пациентам Алтайского онкодиспансера отказывают не только в госпитализации, но и в химиотерапии.Немного пациентов осталось только в корпусе на Никитина, 77, где проходят лечение больные с онкологией легких, органов брюшной полости, головы, шеи. Сейчас там долечивают тех, кого нельзя отправить домой.Однако большинству пациентов не удается получить медпомощь. Мама жителя Барнаула Артема, у которой злокачественная опухоль груди, прошла четыре курса химиотерапии в корпусе на Никитина, 77. Только женщина приступила к лучевой терапии, так здание сразу же закрыли на карантин.»У нас уже неделю идет пропуск терапии. В здание попасть мы не можем, оно просто закрыто», – рассказал Артем.После карантина возникнут очереди на химиотерапию и операции. Причем эта проблема коснулась не только Алтая, но и других регионов страны и даже мира.