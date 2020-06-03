Темное прошлое. На Алтае город возглавил чиновник, осужденный и отсидевший реальный срок

Освободившийся пост главы Славгорода Сергея Горбунова, признавшегося в получении многомиллионных взяток, на днях принял Дмитрий Петраков — в статусе врио. Исполнение им обязанностей главы самого крупного по площади города Алтайского края вызвало недоумение у людей, знакомых с нюансами его биографии. В 2016 году суд признал его виновным в уголовном преступлении коррупционной направленности и отправил в колонию.

Славгород.

Считали себя невиновными

Положение в Славгороде сегодня выглядит по меньшей мере драматичным. Один — уже не мэр — сидит под домашним арестом. Второй — еще не мэр, а только врио — не так давно отбыл срок в колонии по приговору суда, признавшему его виновным в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия.

Известно, что дефицит управленческих кадров в городах и районах — общая для всей страны беда. Но ситуация в Славгороде — это уже, кажется, перебор.

Заметим, впрочем, что Дмитрий Петраков, работавший перед осуждением в местном отделе госнаркоконтроля, вину на суде не признал — как и его бывший коллега, проходивший по тому же делу. Но судей двух инстанций в своей невиновности они не убедили.

Карточка дела в суде.

скан картотеки суда.

Вот какие подробности этой истории мы узнали из обвинительного приговора по их уголовному делу.

Под колпаком у ОСБ

В конце 2013 года в отдел собственной безопасности (ОСБ) регионального управления госнаркоконтроля стала поступать информация, что сотрудники славгородского отдела подбрасывают наркотики, проводят мнимые закупки и фабрикуют дела.

На старшего оперуполномоченного Дмитрия Петракова и его коллегу в ОСБ завели дело оперативного учета. Получили санкцию суда на прослушку их телефонов и параллельно поставили устройства для прослушивания переговоров в их служебный кабинет.

Уже в первые месяцы 2014 года собранные материалы дали «эсбэшникам» богатую пищу для размышлений. Все, что насобирали, они рассекретили и передали в краевой Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело на славгородских «оперов».

Дмитрий Петраков.

slavgorod.ru

Ключевая фигура

Одной из ключевых фигур в фабрикации дел стал некий наркозависимый мужчина. Бывший славгородский начальник Петракова рассказал, будто бы наркоман сам предлагал за деньги поучаствовать в так называемых проверочных закупках.

Следователи, однако, пришли к выводу, что именно Петраков с коллегой склонили его к проведению операций, в которых он участвовал под двумя псевдонимами и которые стали основой для фабрикации дел.

Этот свидетель со временем и поведал следователям, как предприимчивые старшие оперуполномоченные организовали работу в Славгороде по выявлению преступлений.

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Фото: myaltai.com

«Назначили» виновных

Будущими виновными сослуживцы «назначили» двух крепко пьющих сограждан. Сценарий был, по большому счету, бесхитростный.

«Закупщик» (тот самый наркозависимый) обращается к человеку (злоупотреблявшему спиртным) с просьбой: подержать у себя пакет с марихуаной (во втором случае — таблетки сильнодействующего вещества). Недолго.

Затем «закупщик» возвращался за пакетом (или таблетками) и передавал гражданину деньги за услугу — 300 рублей. Важный нюанс: на видео снимали только момент возврата запрещенного вещества «закупщику» и передачи денег «хранителю».

В дальнейшем с записи удаляли звук. Как утверждали обвиняемые, это сделали потому, что «закупщик» опасался рассекречивания — он поставил это условием участия в оперативном мероприятии. А выглядели действия как настоящая закупка наркотиков.

Изъятая марихуана

ГУ МВД России по Алтайскому кррю

Оформляли по правилам

«Закупку» оформляли по всем правилам — как оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ). Начальнику организаторы схемы объяснили: есть «оперативная информация», что гражданин предлагает купить у него «дурь».

Тот, ничего не подозревая, подписывал постановление о проведении ОРМ. А после операции закупщик «добровольно» сдавал в наркоконтроль «купленные» наркотики.

Оперативники оформляли все бумаги, при этом взяли на себя даже написание заявления от имени «закупщика» о согласии на участие в ОРМ или его объяснение, что некий гражданин занимается сбытом таблеток.

Уголовное дело.

открытые источники (CC0)

Угрожали ударом по голове

После проверочной закупки «сбытчиков» задержали, причем второму в ходе задержания кто-то еще и подложил в карман «нехорошие» таблетки.

Мнимый «сбытчик» марихуаны просидел под стражей более 8 месяцев, в СИЗО у него произошел инсульт, с тех пор он не может работать. Мнимый «продавец» таблеток несколько месяцев находился под подпиской о невыезде.

Затем — видимо, уже после того, как стали понятны методы работы оперативников — их уголовные дела прекратили.

Надо здесь заметить, что «продавец» таблеток полностью признал свою вину в продаже запрещенных веществ — преступлении, которое он, как указано в приговоре, не совершал.

Сам он объяснил свое признание на суде по делу оперативников так: ему сказали, что посадят, если не признается, коллега Петракова угрожал, что ударит. И кто-то из двоих даже нанес ему удар по голове — кто именно, он не понял.

Следственный комитет.

Анна Зайкова

Ни при каких обстоятельствах не вправе совершать

В ходе расследования дела славгородских оперативников следствие пришло к выводу: возбуждение дел и задержание людей было незаконно, они явно и грубо нарушили порядок уголовного судопроизводства, дискредитировали органы госнаркоконтроля.

Оперативники заведомо знали, что сбытом эти люди не занимались, и явно вышли за пределы своих полномочий, совершили действия, «которые они ни при каких обстоятельствах не вправе были совершать».

Результаты и документы проверочных закупок они фальсифицировали, дали заведомо ложные показания по уголовному делу «сбытчиков», изготовили заведомо подложные документы о подготовке и проведении ОРМ.

К слову, главным свидетелем на суде по делу Петракова стал мнимый закупщик. Но кроме его показаний, в процессе фигурировали и фонограммы бесед в служебном кабинете, и детализация телефонных соединений и многое другое.

Дмитрий Петраков (справа).

slavgorod.ru

Искусственно повышали показатели

Зачем это делали оперативные работники наркоконтроля? На этот вопрос ответим словами из приговора.

Из приговора Славгородского горсуда:

Иная личная заинтересованность подсудимых в реализации преступного плана выражалась в обусловленном побуждениями карьеризма желании искусственно повысить свои показатели по выявлению и раскрытию преступлений <…>, тем самым приукрасить перед их руководством действительное положение при выполнении ими должностных обязанностей.

Мотивом также было желание составить положительное мнение о своих деловых качествах и о себе как о добросовестных и профессиональных сотрудниках ФСКН России.

А еще — повысить свой авторитет, «заручиться поддержкой руководства в решении служебных вопросов, создать для себя лично благоприятные условия работы, то есть в их намерении извлечь выгоду неимущественного характера». Это все формулировки из приговора.

Алтайский краевой суд.

altapress.ru

Обоим дали по 3,5 года

Изначально Дмитрия Петракова обвиняли в двух уголовных преступлениях: незаконном хранении наркотического средства в крупном размере (ст. 228, часть 2) и превышении должностных полномочий (пункты «а» и «в» части 3 статьи 286).

Но обвинение в хранении с него сняли — судьи двух инстанций сочли это преступление не доказанным.

В августе 2016-го краевой суд подтвердил ранее вынесенный обвинительный приговор по 286-й. Петракову и его коллеге дали по 3,5 года колонии общего режима и на 2 года лишили их права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Алтайский краевой суд.

altapress.ru

Категория тяжких

Адвокаты бывших сотрудников госнаркоконтроля требовали в суде полностью их оправдать. Приговор они считали незаконным, несправедливым и необоснованным.

Они указывали на нарушения в ходе работы ОСБ, следствия и суда. Приводили аргументы непричастности обвиняемых к преступлениям, утверждали, что свидетель (наркозависимый) их оговорил.

Но суд их доводы счел несостоятельными, а доказательства виновности убедительными.

Из приговора Алтайского краевого суда:

Петраков Д.Г. совершил преступление, относящееся к категории тяжких.

Дмитрий Петраков (слева).

slavgorod.ru

Силовики в администрации

По сведениям жителей Славгорода, Дмитрий Петраков в колонии пробыл недолго. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, его приняли в администрацию Славгорода в мае 2019 года председателем комитета по ЖКХ и экологии.

Перед тем, как он приступил к временному исполнению обязанностей главы Славгорода, он был и.о. первого замглавы.

Трудно сказать, сыграло ли роль в его приеме на работу то, что Сергей Горбунов — тоже из правоохранительных органов — до 2018 года он возглавлял Славгородский, Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД.

Есть вопросы к этике

В правительстве края объяснили, что знают о судимости Петракова по 286-й статье. И его судимость не погашена. Но решение о его приеме на работу принимает работодатель — администрация Славгорода.

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Политика

Внимание altapress.ru обратили на то, что в должности первого замглавы Петраков работал именно в статусе и.о.

Между тем, вопрос, может ли быть принят в органы власти гражданин с судимостью, совсем недавно, в феврале 2020 года, стал предметом рассмотрения Конституционного суда.

КС отметил: поступлению гражданина на государственную гражданскую службу препятствует наличие у него не снятой или не погашенной судимости.

А вот в отношении муниципальных служащих аналогичного ограничения в законах нет (о чем писала «Российская газета»).

«Петраков имеет право временно исполнять обязанность, но избранным главой быть не может и на конкурс главы города документы подавать не будет», — объяснил altapress.ru Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики.

При этом Юрий Проскурин согласился с мнением altapress.ru, что к этической стороне ситуации есть вопросы.

Конкурс на пост главы Славгорода, скорее всего, объявят уже новые депутаты горсобрания, которых планируется выбрать 13 сентября 2020 года.

Факт

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) была упразднена 6 апреля 2016 года.

Площадь Славгорода после присоединения к нему 20 сел района и районных земель — более 2 000 кв. километров (для сравнения — площадь Барнаула — 322 кв. километра).

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