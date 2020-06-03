Названо число людей, которые находятся на карантине в Санкт-Петербурге

Северная столица продолжает бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперативного штаба, на 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге на карантине находится 3 590 человек. Из них 200 – в осверваторе, 781 – на самоизоляции и еще 2 609 – контактные.

— Кроме того, за минувшие сутки в городе было проведено 10 124 теста на наличие в организме человека возбудителя инфекции – вируса SARS-CoV-2, — отметили в оперштабе. — Также обработано 772 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По-прежнему активно работает в городе и волонтерская служба: так, по данным ведомства, всего за сутки за помощью к активистам обратилось 115 человек.

Что с карантином в Санкт-Петербурге

В Петербурге с 1 июня смягчается режим, введенный в целях борьбы с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, на заседании межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции глава города Александр Беглов высказал мнение, что распространение коронавируса замедляется.

В связи с этим с 1 июня соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Использование масок и перчаток на улице будет носить характер рекомендации. При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты остается обязательным.

С начала лета откроются нотариальные и юридические конторы, кроме того, жители смогут посещать кладбища, но в масках и перчатках.

На данный момент в Петербурге действует обязательный масочный и перчаточный режим. В городе не работает рестораны, фитнес-клубы, магазины товаров не первоочередной необходимости. Люди старше 65 лет обязаны сидеть дома.