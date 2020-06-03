В Новосибирске продлен режим самоизоляции до июля

Власти продлили действие ограничительных мер по коронавирусу до 30 июня в Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

Карантин в Новосибирской области продлен

В новом документе говорится, что до 30 июня сохраняется запрет на деятельность торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, спортивных клубов и других объектов сферы услуг. Они могут работать дистанционно или в режиме доставки.

Также запрещено проведение массовых мероприятий. Клубы, кинотеатры и парки останутся закрытыми. Кроме того, граждане должны соблюдать обязательный масочный режим при посещении общественных мест и в транспорте.

Отмечается, что пренебрегающих правилами масочного режима горожан могут не пустить в транспортное средство или отказать им в предоставлении услуг.

Режим самоизоляции в регионе был введен в конце марта. Ранее власти вводили ослабление карантинных мер: жителям разрешили заниматься спортом на улице в группах не более двух человек с соблюдением социальной дистанции.

Отметим, что в соседнем Кузбассе с 18 мая губернатор Сергей Цивилев разрешил работу летних веранд кафе, баров и рестаранов. Он установил специальные правила, по которым столики должны находиться в полутора метрах друг от друга, а персонал обязан носить макси.