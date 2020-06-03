Алекси Вийермоз продлил контракт с велокомандой AG2R La Mondiale

31-летний французский велогонщик Алекси Вийермоз (Alexis Vuillermoz) продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2021 года. Он пришёл в команду в 2014 году, за это время одержал 8 побед, включая этап Тур де Франс. На Джиро д’Италия в 2014 году он занял 11-е место в общем зачёте, в 2017 финишировал 13-м на Тур де Франс. В августе прошлого года Алекси Вийермоз серьёзно травмировал колено – у него диагностировали перелом коленной чашечки, поэтому он не выступал в гонках с конца июля 2019 года.

Алекси Вийермоз продлил контракт с командой AG2R La Mondiale до конца 2021 года

Алекси Вийермоз: «Я тронут, что Венсан Лавеню и персонал AG2R La Mondiale верят в меня после того, как я прошёл через два трудных сезона. Я сломал коленную чашечку в августе, с конца июля прошлого года, после Тур де Франс не выступал в гонках.

Очень ждал старта своего сезона – я должен был начать его в марте с Вуэльты Каталонии, но помешала пандемия. Несмотря на все обстоятельства, команда достаточно верит в меня, чтобы подписать со мной контракт ещё на один сезон. Это показывает их человеческие качества.

Я шесть лет выступаю в этой команде, видел, как она растёт и развивается, поэтому горжусь и счастлив, что продолжу в ней работать. Рад, что мы сможем возобновить сезон, потому что иногда нас одолевали сомнения, не закончим ли мы год без гонок. Тур де Франс в августе был бы мощным сигналом для нашего спорта и всей страны. Очень надеюсь, что приму в нём участие. Благодаря этой гонке в детстве я начал мечтать».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды AG2R La Mondiale: «Алекси – отличный парень. Хотя травмы испортили ему два последних сезона, мы можем рассчитывать на его силу, взрывную мощность и стиль. Он носит цвета нашей команды с 2014 года, является одним из гонщиков, составляющих душу AG2R La Mondiale. Рады, что он продолжит выступать вместе с нами».