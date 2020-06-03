У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО

У Ковелі чоловік намагався зістрибнути з балкону. Відповідне відео оприлюднили на сторінці kovel_online в Іnstagram.
«На вокзалі в одному із закладів чоловік, ймовірно, хоче зістрибнути з балкону.
Деталі з’ясовуються», – йдеться у дописі.
Та уже за кілька хвилин чоловіка вдалось зняти та забрати в приміщення.
На місці події працювали медики та поліція.
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Відео з місця події на даний момент! — На вокзалі в одному із закладів чоловік ймовірно хоче зістрибнути з балкону Деталі з’ясовуються.
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«Стрибуна» врятовано! — Відео: @boy_7575