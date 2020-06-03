У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО

У Ковелі чоловік намагався зістрибнути з балкону. Відповідне відео оприлюднили на сторінці kovel_online в Іnstagram.

«На вокзалі в одному із закладів чоловік, ймовірно, хоче зістрибнути з балкону.

Деталі з’ясовуються», – йдеться у дописі.

Та уже за кілька хвилин чоловіка вдалось зняти та забрати в приміщення.

На місці події працювали медики та поліція.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Відео з місця події на даний момент! — На вокзалі в одному із закладів чоловік ймовірно хоче зістрибнути з балкону Деталі з’ясовуються. Публикация от Твоє місто Ковель ⭕️ Онлайн (@kovel_online) 2 Июн 2020 в 9:04 PDT