Хуснуллин поручил еще раз просчитать показатели проекта о создании коридора Европа — Западный Китай

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил минтрансу и госкомпании «Автодор» еще раз просчитать показатели проекта о создании российской части международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, включающего в себя новую трассу Москва — Казань.

«Дал поручение минтрансу и Автодору еще раз просчитать показатели проекта и главное, определить тех, кто будет отвечать за проект персонально. Задача стоит амбициозная — такие масштабные стройки в очень сжатые сроки можно реализовывать, только занимаясь ими круглосуточно!», — написал он в своем «Твиттере».

По соглашению правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества от 2014 года, создание маршрута Европа — Западный Китай должно было завершиться не позднее 2020 года. Однако реализация проекта из года в год затягивалась.

В феврале этого года в Счетной палате заявили, что создание российской части коридора Европа — Западный Китай отстает уже на 7 лет.

На территории России транспортный коридор должен пройти от Санкт-Петербурга через Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. В маршрут включены трасса М11 Москва — Санкт-Петербург, строящаяся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) и трасса Москва — Казань.