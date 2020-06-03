США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы

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Здание Министерства финансов США в Вашингтоне, 2011 год
Jacquelyn Martin/AP
Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.
Под американские ограничения попали еще четыре компании, а также четыре танкера.
Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами.
Так, три компании, из тех, что были внесены в санкционные списки, зарегистрированы на Маршалловых островах. Еще одна компания зарегистрирована в Греции.
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