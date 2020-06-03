На Кубани полицейский в стиле американского копа придушил гуляющего в парке

Нарушителя режима изоляции жестко задержали на глазах детей.

«Блокнот Краснодар» 2 июня опубликовал новость об инцидент в станице Каневская, которая напомнила нашумевшее задержание в американском Миннеаполисе. Смерть задержанного темнокожего стала причиной восстаний по всей стране.

На Кубане обошлось без жертв. Около полудня в парке 300-летия ККВ на улице Таманской отряд дружинников увидел отдыхающих — примерно 25 человек находились на территории, огороженной сигнальной лентой.

Призывы уйти добровольно не возымели успеха. Тогда на место прибыла полиция. Одного из «организаторов» прогулки задержали — за неповиновение сотрудникам полиции.

Задерживали жестко — в снятом очевидцами ролике видно, как один из полицейских удерживает коленом шею задерживаемого, сдавливая ее. Полицейских не остановило даже то что, вокруг них собралась большая толпа людей, пытающихся помочь мужчине, которые скрутили сотрудники полиции. Свидетелями происходящего были в том числе дети.

«Ты его задушишь!» — кричит одна из женщин.

«Да уйди ты!» — отталкивая ее, говорит полицейский

После того как полицейские дали мужчине возможность подняться он сказал что «напишет на них заяву» .

На вопрос женщины «почему вы идете против народа?» сотрудники МВД промолчали .

Напомним, что ЧП в Миннеаполисе спровоцировало в штатах массовые протесты и беспорядки. После начала мародерства и избиений президент США Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующие города.

Звезды шоу бизнеса также не остались в стороне — они также вышли на уличные протесты.

А вот американские политики по привычке обвинили Россию во всех смертных грехах. Российские чиновники уже опровергли эти обвинения.