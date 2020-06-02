В Турции возобновили внутреннее авиасообщение

Внутреннее авиасообщение было приостановлено в Турции 3 апреля в связи с пандемией коронавируса вслед за приостановкой международных рейсов, о которой президент страны Тайип Эрдоган заявил 27 марта, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы возобновляем внутреннее авиасообщение. В аэропортах и в самолетах приняты повышенные меры безопасности и социального дистанцирования для профилактики коронавируса и минимизации риска для здоровья пассажиров и персонала», — сказал Караисмаилоглу журналистам.

По его словам, первые авиарейсы на внутренних линиях будут осуществлены из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон. Он добавил, что Турция ведет переговоры с другими странами о возобновлении международного авиасообщения.