Сергей Шубенков назвал косяком новое покрытие барнаульском стадионе Динамо миллионы рублей

Недавно на стадионе «Динамо» в Барнауле уложили новые беговые дорожки по федеральной программе «Спорт – норма жизни». Однако, как сообщает «Российская газета» (РГ), качество выполненных за миллионы рублей работ вызывает серьезные вопросы. Известный уроженец Барнаула, бегун Сергей Шубенков оценил его буквально собственными ногами, и вердикт оказался не лестным.

По данным источника, беговые дорожки и футбольный газон поступили для стадиона «Динамо» по федеральному проекту «Спорт – норма жизни», который курирует Минспорта РФ. Сами футболисты к траве претензий не имеют, особенно если сравнивать с тем, что было раньше. Однако легкоатлетическое покрытие оказалось, мягко говоря, не чемпионское. Как выяснила РГ, стоимость дорожек, уложенных на стадионе, составила 7 млн рублей, а работы обошлись еще в 2 млн. По оценке издания, они бы больше подошли школьным стадионам, но не одной из главных арен Алтайского края.

Новое беговое покрытие проверил бегун с препятствиями Сергей Шубенков. По его оценке, оно слишком хлипкое, чтобы бегать в шипованной обуви, а футболистам в бутсах на него лучше вовсе не выходить. «На «Динамо» когда-то было приличное покрытие, но оно жутко быстро износилось. По гарантии подрядчик одну из стометровок переделывал, хотя это не сделало погоды. Последние годы для легкоатлетов стадиона «Динамо» как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы для каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана — например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие — это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать», — цитирует Шубенкова РГ.

Кроме этой проблемы издание также указывает на неувязки имущественного характера. Утверждается, что краевая собственность (газон и дорожки) размещена на территории АНО «ФК «Динамо-Барнаул». Это является нарушением. В данный момент Минспорта Алтайского края в срочном порядке решает вопрос о передаче газона в собственность КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина». Беговое покрытие чиновники намерены передать в ведение КГБУ «Алтайское училище олимпийского резерва». Однако сами учреждения якобы не рады такому обременению.

Тем временем издание отмечает, что и в целом вопросов к реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» предостаточно. По данной программе спортивные площадки с тренажерами должны появиться в каждом сельском районе в течение пяти лет. В 2019 году их организовали в Ребрихинском и Павловском районах.

Профильный руководитель Ребрихинского района Сергей Тарасов считает, что цена закупаемого инвентаря в большинстве случаев завышена. «Площадки с тренажерами, конечно, хорошие, но они не стоят таких денег — 3 млн рублей. Представьте, теннисный стол — 129 тысяч (в Барнауле профессиональные столы для настольного тенниса стоят от 35 до 100 тысяч рублей, но в Ребрихе и других райцентрах нет профессионалов-теннисистов. – прим. РГ). Тренажерный велосипед — 34 тысячи, само покрытие площадки в 315 кв. м тянет на 1,05 млн рублей. Специальные стойки для инваспорстменов, обычные скамейки стоят какие-то заоблачные деньги. И это все без учета стоимости нашей работы по монтажу площадки. Мы-то хоть на стадионе в Ребрихе уложились в 100 тысяч рублей, а в других районах, где под площадку заливали новую бетонную подушку, — в 600-700 тысяч», — оценил Тарасов.

При этом отмечается, что Ребрихинскому, Павловскому и ряду других районов, уже получивших такие спортплощадки, оказывается, еще повезло. Сельские территории, стоящие на очереди в этом году, могут получить более бедные площадки — с меньшим количеством тренажеров (вместо 32 будут 26), да и сами тренажеры будут скромнее.