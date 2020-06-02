Тадей Погачар о Тур де Франс и тренировках в изоляции

Тадей Погачар в этом году собирается дебютировать на Тур де Франс. В прошлом году он впервые проехал Гранд-тур – Вуэльту Испании, и стал призёром, поднявшись на третью ступень подиума. Но на Тур де Франс 21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates не нацеливается на достижение конкретного результата в общем зачёте. Об этом, а также о том, на каких гонках планирует выступать, когда сезон возобновится, Тадей Погачар рассказал в интервью Cyclingnews.

Тадей Погачар: «Думаю, сейчас на моих плечах меньше груза ожиданий. После пандемии люди не ждут от меня многого, а некоторые вообще не верят, что Тур де Франс состоится.

Всё подвешено в воздухе. Но Тур в этом году пройдёт, то мне слишком рано думать о результате в генеральной классификации. Я буду хорошо готовиться, сделаю всё, что смогу, но не стану говорить о результатах.

Конечно, хочу принять участие в Туре, быть наравне с лучшими, стараться атаковать. Однако я понимаю, что это будет трудно. Может быть ещё сложнее, потому что многие гонщики, которые ехали бы Джиро д’Италия или Вуэльту Испании, наверное, отправятся теперь на Тур. А это значит, что конкуренция будет ещё жёстче.

Пока нет уверенности на 100%, но, возможно, я начну со Страде Бьянке (1 августа), потом поеду или Милан-Сан-Ремо или Ломбардию. Затем Критериум Дофине, потом Тур де Франс и чемпионат мира. Но пока ничего не гарантировано.

Конечно, все поедут более медленно. Но мощность останется. Думаю, что все снова тренируются. Мы все на одной странице, так что не считаю, что форма гонщиков будет сильно различаться.

У некоторых изоляция длилась дольше, это правда. Я просто надеюсь, что эти ребята не сожгли себя на домашних тренажёрах. Для меня тренироваться дома оказалось тяжело. Самая долгая тренировках на роллерах у меня длилась полтора часа.

Никто не знает, какой будет его физическая форма на первых гонках. Я просто постараюсь сделать всё, что могу, но, конечно, пик формы буду подводить к Тур де Франс».