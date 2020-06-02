Союзники: Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы

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Алексей Никольский/РИА «Новости»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы 24 июня в Москву. Всего к участию в шествии приглашены парадные расчеты 19 государств. Свое присутствие уже подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, глава Палестины Махмуд Аббас и президент Сербии Александр Вучич.
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Россия пригласила главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы 24 июня в Москву, об этом стало известно по итогам телефонной беседы министра обороны РФ Сергея Шойгу с американским коллегой.
Помимо этого, военные обсудили международную безопасность, в частности, Шойгу выразил обеспокоенность «последовательным разрушением» американскими властями международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.
При этом, Эспер заверил Шойгу, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой все без исключения проблемные вопросы, касающиеся стратегической стабильности в мире, в том числе – взрывоопасные ситуации в Сирии и Афганистане.
Известно, что на самом Параде по Красной площади в российской столице пройдет колонна из 75 армянских военных, они пронесут знамя Армянской Таманской дивизии и флаг Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что тоже приедет в Москву, если выздоровеет от коронавируса.
Всего к участию в празднестве приглашены парадные расчеты 19 государств. В параде примут участие около 15 тысяч человек. При этом будут задействованы лишь здоровые военнослужащие с иммунитетом от COVID-19.
24 июня парады пройдут и в девяти других городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.
Президент объяснил выбор даты тем, что именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, державшие оборону под Сталинградом, освобождавшие Европу и штурмовавшие Берлин.
Участие в параде уже подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, глава Палестины Махмуд Аббас и президент Сербии Александр Вучич.
24 июня объявлено нерабочим с сохранением за работниками заработной платы.
Ветераны Второй мировой войны из США также приедут в Россию на торжества, сообщает ТАСС со ссылкой на президента неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation, который организует визит, Тимоти Дэвиса.
По словам организатора, группа ветеранов посетит Москву и Санкт-Петербург, при этом проведет в каждом городе по пять дней. Поездка запланирована на период с 20 по 30 июня, детали согласовываются, отметил Дэвис.
Как и обычно, 24 июня по Красной площади пройдут пешая и механизированная колонны. Планируется и воздушная часть парада.
В Параде Победы примут участие 10 парадных батальонов (в форме образца 1943 года) и более 200 единиц техники.
Прохождение механизированной колонны 24 июня 2020 года откроет целый батальон легендарных танков Т-34 (около 30 боевых машин). За ним проследуют убийцы немецких танков противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100. Будут продемонстрированы и перспективные боевые машины.
В составе механизированной колонны появятся и новинки российской военной промышленности. По Красной площади впервые пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм боевыми модулями.
Также будут показаны боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс «Бал».
Кроме того, вероятно, в небе над Красной площадью зрители увидят крупнейший в мире тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26, многоцелевой вертолет Ми-8, транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения Ми-35М, разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52, ударный вертолет Ми-28Н, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
Стоит напомнить, что администрация президента США 8 мая опубликовала в официальных аккаунтах в соцсетях видеозапись, на которой американский лидер Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны.
Посты сопровождались текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил это заявление американской стороны, указав, что Запад намеренно умалчивает о решающей роли СССР в победе над гитлеровскими войсками.
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