Ракеты – на старт: когда Россия ударит ядерным оружием

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

В России утверждены Основы госполитики в области ядерного сдерживания. В документе прописаны основные опасности, которые могут перерасти в военные угрозы, а также условия применения ядерного вооружения в отношении потенциальных противников России и ее союзников. Подчеркивается, что власти страны рассматривают ядерный потенциал государства только в качестве оборонительного средства.

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Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, в частности, перечислены основные опасности и военные угрозы для России. В этот перечень входит наращивание потенциальным противником группировок сил общего назначения в приграничных с Россией территориях, если в этих группировках есть средства доставки ядерного оружия. Россия также считает опасностью развертывание баллистических ракет, гиперзвукового оружия странами, которые уверены, что российская сторона представляет угрозу.

В списке основных угроз также перечислены создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, наличие у страны ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены в отношении России и ее союзников.

По мнению российских властей, неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств доставки и оборудования для его изготовления, а также размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств также представляет военную угрозу для России.

Основы государственной политики в области ядерного сдерживания — это документ стратегического планирования в сфере обеспечения обороны. В них отражаются официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания. В частности, утверждается, что госполитика в этом направлении носит исключительно оборонительный характер. Она нацелена на поддерживание ядерного вооружения на уровне, которого было бы достаточно для сдерживания потенциального противника и сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.

«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», — отмечается в документе.

Так, российские власти будут готовы применить ядерное оружие, если подобное оружие или иной вид средств массового поражения будет применен против нее или союзников. Также ядерный потенциал страны может быть использован, если против России будет применена неядерная агрессия, угрожающая существованию государства.

В качестве условия для применения ядерного оружия говорится о поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, направленных на Россию или территории ее союзников, или иного вида оружия массового поражения, в том числе ядерного.

Российская сторона также будет применять ядерное оружие в случае, если противник посягнет на ее критически важные государственные и военные объекты, вывод из строя которых сделает невозможным применение ядерных сил в качестве ответного удара.

В основах также утверждается, что при необходимости российский президент предупредит военно-политическое руководство других стран и международные организации, что страна готова к применению ядерного оружия или проинформирует их об уже принятом решении применения либо о том, что власти страны уже применили ядерное вооружение.

В то же время, Россия будет учитывать, где размещено гиперзвуковое и лазерное оружие, а также ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) потенциального противника.

Так, «развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии» расценивается Россией как одна из основных военных опасностей, которая может перерасти в военную угрозу, для нейтрализации которой необходимо ядерное сдерживание.

Потенциальную угрозу международной безопасности могут представлять и расторжение ранее заключенных договоров. Так, в августе прошлого года свое действие прекратил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за выхода Вашингтона из соглашения. Теперь на повестке дня стоит вопрос о продлении СНВ-3. США выдвигают ряд условий и не очень четко поясняют свою политику относительно этого документа, который является последним договором о контроле над вооружениями между Россией и США. На долю этих стран приходится 90% всего арсенала глобального ядерного оружия.

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