Путин утвердил условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений», — говорится в документе.
Основными опасностями для России названы:
- наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на ее границах и границах союзников,
- создание и размещение в космосе ПРО и ударных систем,
- наличие у стран ядерного оружия, других видов оружия массового поражения и его средств доставки,
- развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, ПРО, баллистических и крылатых ракет, гиперзвукового оружия,
- неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования,
- размещение ядерного оружия и средств доставки на территории неядерных государств.
Условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и ее союзников,
- применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территории РФ и ее союзников,
- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России,
- агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Отмечается, что основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов.