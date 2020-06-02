Путин утвердил условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений», — говорится в документе.

Основными опасностями для России названы:

наращивание потенциальными противниками сил общего назначения на ее границах и границах союзников,

создание и размещение в космосе ПРО и ударных систем,

наличие у стран ядерного оружия, других видов оружия массового поражения и его средств доставки,

развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, ПРО, баллистических и крылатых ракет, гиперзвукового оружия,

неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования,

размещение ядерного оружия и средств доставки на территории неядерных государств.

Условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и ее союзников,

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территории РФ и ее союзников,

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России,

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Отмечается, что основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов.