Эксперт назвал причины роста показателей «Роснефти» в условиях внешних вызовов

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Прослушать новость Остановить прослушивание close Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) «Академик Черский» в… Михаил Голенков/РИА «Новости» Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить российский газопровод «Северный поток — 2», вернулось в...
Для некоторых категорий граждан отменен карантин в Новосибирске
Приезжающих в Новосибирскую область больше не будут брать под медицинское наблюдение. Ранее на карантин отправляли прибывающих из пяти регионов России, что создавало гражданам ряд...
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135 лет назад родился известный советский океанолог Николай Зубов. Он был одним из основоположников изучения в СССР Мирового океана и основателем кафедры океанологии в...
Не «интуичить»: Песков прокомментировал дату голосования по поравкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин опирается на данные ученных и специалистов по эпидемиологической ситуации в стране, дату общероссийского голосования по поправкам в конституцию глава государства объявит, когда посчитает необходимым, заявил пресс-секретарь главы...
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Прослушать новость Остановить прослушивание close Depositphotos Эксперты Института прогрессивного образования считают, что после пандемии коронавируса на увеличение заработной платы могут рассчитывать PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры....