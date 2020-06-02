Bloomberg сообщил о запрете властей КНР покупать сельхозтовары в США

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Крупные агропромышленные трейдеры Китая получили распоряжение остановить закупку ряда товаров из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным издания, распоряжение относится только к государственным компаниям. В частности, его получили трейдеры Cofco и Sinograin, которые являются крупнейшими в Китае импортерами сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, китайские покупатели отменили некоторые заказы на поставку свинины из США.
Ранее правительство КНР приняло резолюцию о законопроекте «О национальной безопасности» для Гонконга. Он предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность и ликвидацию части оппозиционных движений. Сам закон о национальной безопасности должны были разработать власти Гонконга, однако Пекин решил этот вопрос на уровне общенационального парламента.
Это снова вызвало широкие протесты в автономном регионе Гонконг, сотни человек были арестованы. Свое недовольство выразили и США, они пригрозили КНР санкциями за ограничение автономии региона.
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