Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля

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Курс рубля вернулся к уровню начала марта, однако его укрепление вряд ли продлится долго. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на экспертов.

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что национальная валюта поднимется до 67 рублей за доллар. Такую же точку зрения высказала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

«В зависимости от того, останется ли Дональд Трамп на второй срок или будет новый президент, геополитическая премия за риск может стать более проявленной в курсе рубля», — объяснила эксперт.

Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук спрогнозировал, что российская валюта вырастет до 65 за доллар, однако к осени снова ослабнет.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что к концу года за доллар будут давать 72 рубля, если баррель нефти будет держаться на отметке $40. Он также подчеркнул, что прогноз зависит от мер по коронавирусу.

Ранее доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта.

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