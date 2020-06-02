Мощная вспышка на Солнце могла поменять магнитные полюса звезды местами

Специалисты отмечают то, что в ближайшее время активность Солнца может начать увеличиваться, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Последние годы активность Солнца была достаточно низкой, но очень скоро все может измениться. Такие выводы ученые сделали после того, как зафиксировали на звезде невероятно сильную вспышку. Подобного не наблюдалось с 2017 года. Случилась она 29 мая. Данная вспышка может стать первым признаком того, что Солнце перешло в новый цикл и постепенно начинает увеличивать свою активность. Астрономы отмечают, что звезда обладает 11-летним циклом активности, когда минимум сменяется на максимум. В основе этого цикла лежит магнитное поле Солнца, которое меняется через каждые 11 лет. При этом полюса меняются местами. Специалисты до сегодняшнего дня не могут объяснить, что именно влияет на эти процессы, но было доказано, что полюса меняются местами в тот момент, когда магнитное поле больше всего ослабло, а сама звезда находится на этапе солнечного минимума. На данный момент эксперты жду смены 24 на 25 солнечный цикл, но никто не может точно сказать, когда же это случится. О том, что солнечный минимум наступит в 2019-2020 году, сообщали еще в 2017 году. По последним данным, солнечный минимум должен был произойти в апреле этого года, но при этом + — полгода. Исследователи уверены в том, что вспышка на Солнце может указывать на то, что смена циклов уже началась. Выброс плазмы, который произошел во время очень сильной вспышки, не сильно скажется на нашей планете, так как был направлен в другую сторону. Стоит отметить, что для подтверждения солнечного минимума ученым на протяжении достаточно долгого промежутка времени должны следить за количеством пятен на Солнце. Когда их численность начнет увеличиваться, тогда только можно будет установить, когда же именно произошел солнечный минимум. Сделать это можно только задним числом, ведь потребуется много наблюдений, подсчетов и анализов полученных результатов.