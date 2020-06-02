К Земле приближается огромный потенциально опасный астероид

6 июня в субботу к Земле приблизится астероид, который имеет размеры футбольного поля. Его отнесли к числу потенциально опасных, ведь его траектория будет пересекать орбиту нашей планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты НАСА рассчитали примерное расстояние, на которое приблизится астероид к Земле. По предварительным данным, расстояние составляет около 5 миллионов километров. При этом летит этот объект на скорости практически 40 тысяч километров за час. Ученые уверены в том, что астероид никак не угрожает Земле, но если по каким-то причинам его траектория поменяется и он все же врежется в планету, то это станет причиной ужасного цунами. Астероид получил название 163348 (2002 NN4) и имеет размер от 254 до 568 метров в диаметре. Он как минимум в 10 раз больше, чем все остальные астероиды, которые будут пролетать рядом с Землей в ближайшее время. Стоит отметить, что этот астероид был открыт учеными в 2002 году. На данный момент известно, что небесное тело делает круг вокруг Солнца за 300 дней, а его орбита располагается слишком близко к нашей планете. Ученые отметили, что в следующий раз он будет настолько близко к Земле в 2024 году. При этом они добавили, что вероятность столкновения совсем небольшая, поэтому нет никакого повода для беспокойства. Если даже столкновение произойдет, то это не станет причиной уничтожения жизни на всей планете. Но все же катастрофические последствия в виде сильного цунами или землетрясения могут случиться. На данный момент за астероидом ведется тщательное наблюдение и контроль его траектории. В случае малейших изменений, об этом сразу же сообщится.