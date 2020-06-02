Близится сезон ураганов, который может закончиться настоящей катастрофой

Специалисты предупредили о том, что человечество ожидает в этом году еще одна опасность. В 2020 году сезон ураганов будет более мощным и при этом ситуация становится более сложной из-за пандемии коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Сценарий будущего не предвещает ничего хорошего, как сообщили эксперты. К примеру, за 2020 год может произойти 19 достаточно крупных штормов, которые могут даже получить свои имена. 10 из них будут весьма сильными ураганами. И это только одно предупреждение со всех возможных на этот достаточно насыщенный год. «Данный сезон может оказаться слишком активным. Чем выше активность, тем больше риск того, что у нас, в США случится несколько катастрофических событий», -заявил известный метеоролог Дэн Коттловски. «Из-за того, что пандемия будет продолжаться вместе с сезоном ураганов – это не самое лучшее, что может случиться с людьми. В результате того, что ресурсы и специальные агентства, которые занимаются чрезвычайными ситуациями, уже практически полностью истощены из-за распространения инфекции», — добавила климатолог Астрид Калдас. В самой большой опасности, по словам специалистов, находятся те страны, которые расположены в Карибском бассейне. Подготовиться к ураганам будет весьма проблематично из-за того, что доступ к медицинским предметам и гигиеническим средствам уже сегодня заметно ограничен. Если же крупный ураган случится прямо в разгар пандемии, то это может обернуться самой настоящей катастрофой. В этом году, по прогнозам экспертов, ураганов случится намного больше, чем обычно. К примеру, уже были зафиксированы два тропических шторма, которые получили название «Берта» и «Артур». Специалисты отметили тот факт, что за последние 8 лет впервые в мае образовалось сразу два сильных шторма.