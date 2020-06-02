Принуждение Азербайджана к миру — самый эффективный вариант урегулирования — NovostiNK — Новости Армении

2 июня 2020, 18:41 — NovostiNK Руководство Азербайджана, как правило, всегда пытается использовать арцахский конфликт с целью укрепления собственной власти, отвлечения общества от многочисленных, зреющих, особенно в последнее время, социально-экономических проблем. Подобное мнение выразил NovostiNK.net аналитик центра “Орбели” Карен Веранян.

“Представляется, что падение нефтяных цен, принудительное ограничение экономической деятельности внутри страны вследствие коронавируса оставляют серьезные негативные последствия на экономику. Последнее, безусловно, создает предпосылки для углубления существующего недовольства властью. Что в свою очередь способно консолидировать оппозицию режима Алиева. Думаю, что проведенные недавно широкомасштабные военные учения, по замуслу властей, преследовали именно цель отвлечь бряцанием оружия внимание общества от более важных проблем”, — заметил он.

С 18 по 22 мая в Азербайджане и в Нахиджеване были проведены масштабные оперативно-тактические учения наступательного характера с применением ракетно-артиллерийских вооружений и авиации. В учениях приняли участие около 10 тысяч военнослужащих, до 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц авиации, БПЛА различного назначения. В последние 4 года в Азербайджане было проведено несколько военных учений со схожими масштабами.

Аналитик с сожалением отметил отсутствие каких-либо изменений в почерке военно-политического руководства Азербайджана, подчеркнув, что Алиев продолжает периодически нагнетать приграничную напряженность, не желая идти навстречу шагам Еревана в направлении достижения исключительно мирного урегулирования конфликта.

Вышеобрисованное положение дел, согласно Вераняну, свидетельствует, что в существующих обстоятельствах самым эффективным вариантом мирного урегулирования конфликта является принуждение противника к миру. Посредством сохранения существующего баланса сил и по возможности стараясь достичь военного превосходства. В пользу последнего, на его взгляд, говорят последние военно-воздушные, тактические и стратегические успехи Армении.

“Пытаясь сохранить таким образом в краткосрочной перспективе власть, в среднесрочной и долгосрочной перспективе Алиев теряет возможность урегулировать арцахскую проблему мирным путем. Мы понимаем, что власть клана Алиевых не вечна. К сожалению, это все еще предстоит осознать военно-политическому руководству Азербайджана”, — подытожил Веранян.

Давид Степанян

NovostiNK.net