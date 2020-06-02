Мир в Донбассе: Киев просит ФРГ «мотивировать» Москву

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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

УНИАН

В ближайшее время состоятся переговоры глав МИДов стран-участниц «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он обсудил это на встрече с германским коллегой Хайко Маасом. При этом в России ранее отмечали, что предпосылок для таких переговоров пока нет.

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Работа в «нормандском формате» — с участием Франции, Германии, России и Украины — по Донбассу продолжится, в ближайшее время состоится разговор на уровне министров иностранных дел этих стран, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже скоро пройдет очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Кулеба в составе украинской делегации 2 июня прибыл в Берлин, чтобы обсудить вопросы по урегулированию ситуации в Донбассе, интеграции страны в ЕС, а также предоставления Киеву статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО.

По словам главы украинского МИДа, во время этих консультаций Киев обсудит возможность мотивации России для ее «конструктивной позиции» в переговорах по Донбассу.

«Наши партнеры открыты к любым конструктивным идеям, и мы будем обсуждать, в первую очередь, не то, что может произойти в конце концов с минскими соглашениями, если Россия не будет конструктивно к ним подходить. Мы будем обсуждать, каким образом мотивировать РФ занять конструктивную позицию», — сказал министр в эфире телеканала ICTV 1 июня.

По словам Кулебы, вместо эскалации следует в ответ настроиться на позитив и решение проблемы, а не на создание новых.

Он отметил, что украинская делегация намерена в ходе консультаций проинформировать партнеров «не только о политической составляющей» урегулирования в Донбассе, но и о состоянии безопасности в регионе. «Партнеры получат максимальную точную и достоверную информацию, в том числе от министра обороны, который входит в состав нашей делегации», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он заверил, что Киев настроен на дипломатический путь решения конфликта на востоке страны, но при этом нужно рассматривать все сценарии развития событий. Министр подчеркнул, что украинские вооруженные силы имеют достаточно силы, «чтобы отбить нападение агрессора».

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с Кулебой отметил, что реализация решений, достигнутых на последнем саммите «нормандского формата» 9 декабря 2019 года, требует компромисса со всех сторон.

По его словам, для этого необходим новый импульс. Министр подчеркнул, что намерен совместно с Францией поддерживать Украину в установления мира на востоке страны.

«Мы едины во мнении, что решение возможно лишь посредством долгосрочного, устойчивого и контролируемого перемирия, как это предусмотрено минскими соглашениями», — обратил внимание Маас.

Вместе с тем директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в конце прошлого месяца заявил РИА «Новости», что в настоящее время предпосылок для проведения саммита в «нормандском формате» нет, и в этом мнении сходятся все участники процесса украинского урегулирования.

Он отметил, что в первую очередь важно сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года. «Ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно — обмен удерживаемых лиц», — напомнил директор департамента российского МИД.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Франция и Германия поддерживают идею провести встречу в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе после спада заболеваемости коронавирусом.

Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Он был первым за три года. На этой встрече стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине. В коммюнике подчеркивалось, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате». Также документ предусматривал разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Помимо того, лидеры призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.

Москва неоднократно указывала на игнорирование Киевом части минских соглашений, что касается предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, Украина уклоняется от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, что требуется условиями минских соглашений.

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