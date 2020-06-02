Война из-за «Белого оврага»: как Индия и Китай готовятся к схватке

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Channi Anand/AP

Нью-Дели и Пекин направляют войска на китайско-индийскую границу, и это несмотря на то, что обе стороны говорят, что ситуация в регионе находится под контролем. Эксперты считают, что существующие противоречия двух ядерных держав делают военный конфликт вполне возможным. «Газета.Ru» проанализировала географические и военно-технические факторы, которые могут определить исход потенциального противостояния.

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По поступающей из региона информации, дополнительные войска уже прибыли на оспариваемую высокогорную границу между Китаем и Индией, пишет издание Newsweek. Обе стороны в настоящее время преуменьшают масштаб и характер возникшей напряженности, которая рискует перерасти в вооруженное насилие.

Как заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх,

Нью-Дели не допустит, чтобы «гордость страны была уязвлена» из-за разногласий на спорном участке границы между Индией и Китаем.

Речь идет о регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Аксайчин (дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин») представляет собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте до 5 тыс. метров. Географически она является частью Тибетского плато. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин намерен следовать своим двусторонним обязательствам, однако «привержен защите национального территориального суверенитета и безопасности, а также поддержанию мира и стабильности в пограничной зоне между Китаем и Индией».

«В настоящее время общая ситуация вдоль границы является стабильной и контролируемой. Между Китаем и Индией организованы и поддерживаются бесперебойные каналы связи как в дипломатической, так и военной областях», — сказал Чжао Лицзянь.

«Мы считаем, что проблемы могут быть надлежащим образом решены после двусторонних переговоров и консультаций», — добавил официальный представитель МИД КНР.

В заявлении, направленном в Newsweek, официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава высоко оценил «очень ответственный подход к контролю за границами», принятый вооруженными силами его страны. По его словам, ВС Индии «строго следует процедурам, изложенным в различных двусторонних соглашениях и протоколах с Китаем, для урегулирования любых вопросов, которые могут возникнуть в приграничных районах».

«Обе стороны создали механизмы как на военном, так и на дипломатическом уровнях для урегулирования ситуаций, которые могут возникать в приграничных районах мирным путем посредством диалога, и продолжать поддерживать взаимодействие по этим каналам», — сказал Шривастава.

«Индия привержена цели поддержания мира и спокойствия в приграничных районах с Китаем, и наши вооруженные силы неукоснительно следуют консенсусу, достигнутому между нашими лидерами, и полученным указаниям», — добавил официальный представитель МИД Индии.

«В то же время мы остаемся твердыми в своей решимости обеспечить суверенитет Индии и национальную безопасность нашего государства», — подчеркнул Анураг Шривастава.

Эти замечания были сделаны на фоне сообщений в прошлом месяце о спорадических, пока невооруженных столкновениях, по крайней мере, в четырех местах — Пангонг, Галван, Демчок и Даулат Бег Олди.

Официальные лица из Пекина и Нью-Дели предоставили весьма немного деталей об этих инцидентах, но СМИ обеих сторон продолжают сообщать, что напряженность остается высокой.

Геополитический расклад

В воскресенье газета правящей Коммунистической партии Китая Global Times сообщила, что арсенал китайских пограничных войск был расширен за счет включения новых образцов вооружения и военной техники. Среди них называются танки Type 15 (в официальных китайских заявлениях «Тип 15» именуется «горным танком»), многоцелевые вертолеты Z-20 (разработан под сильным влиянием американского Sikorsky S-70C-2) и беспилотные летательные аппараты GJ-2. Пекин явно хочет иметь преимущество в случае конфликта, отмечают китайские военные аналитики.

Несколько индийских СМИ сообщили, что в приграничные районы со стороны Китая также прибыло до 5000 китайских военнослужащих, что вынудило Нью-Дели наращивать свои силы и в том числе увеличивая количество боевых самолетов в регионе в ответ на усиление активности китайских вертолетов.

Ситуация уже привлекла внимание Соединенных Штатов и государственного секретаря Майка Помпео, который в понедельник на подкасте Американского института предпринимательства сообщил, что

США стали свидетелями того, как «растущие силы Китая продвинулись к северу от Индии на линии фактического контроля на индийской границе».

Президент Дональд Трамп предложил в среду выступить посредником между двумя сторонами, но и официальные представители Пекина и Нью-Дели отвергли это предложение главы Белого дома, предпочитая вместо этого работать по своим ранее установленным двусторонним дипломатическим линиям. После того, как Трамп заявил в прошлый четверг, что он недавно обсуждал этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, индийская сторона выступила с отрицанием этого факта.

Последний разговор между лидерами двух государств, по версии Нью-Дели, состоялся 4 апреля. 28 мая 2020 года индийский МИД также дал понять, что напрямую контактирует с китайцами через установленные механизмы и дипломатические контакты.

В конце прошедшей недели министр обороны США Марк Эспер и его индийский коллега Раджнатх Сингх «обсудили ряд вопросов региональной безопасности, и глава военного ведомства США выразил свою твердую приверженность лидерству Индии в Индийско-Тихоокеанском регионе» среди других вопросов во время телефонного разговора, сообщает Newsweek.

«Китай претендует на очень значительные участки индийской территории, что привело к вооруженному конфликту в 1962 году, в ходе которого Китай захватил часть индийских земель в Гималаях.

Претензии Китая на индийский штат Аруначал-Прадеш грозят Индии потерей всей восточной части страны»,

— рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Как сказал собеседник издания, за прошедшие годы стороны поддерживали мирный диалог, и между ними имеет место огромный объем взаимной торговли. Но факт перманентной напряженности никуда не делся, иногда происходят ее резкие обострения. Китай является главным стратегическим союзником Пакистана — основного потенциального противника Индии.

Пакистан стал одним из главных участников китайского геополитического проекта «Один пояс — один путь», который Индия полностью игнорирует. Поэтому в реальности «союзники» по ШОС и БРИКС являются политическими и военными противниками, чего, по сути, и не особо скрывают.

По словам эксперта, война между Индией и Китаем вполне реальна. Она может стать следствием очередного индо-пакистанского конфликта (если Пекин решит помочь Исламабаду), она может возникнуть непосредственно между Китаем и Индией из-за пограничных споров, из-за действий китайских властей в Тибете, еще по каким-то причинам.

«За последние десятилетия экономический и военный потенциал, а за ним и геополитическое влияние Китая и Индии возросло даже не в разы, а на порядки», — подчеркнул Александр Храмчихин.

При этом, по словам специалиста, как в экономике, так и в военном строительстве Китай явно опережает Индию, что порождает у последней своеобразный комплекс неполноценности.

Кто кого?

Мелким, но показательным олицетворением этого комплекса стали итоги первых по-настоящему международных соревнований по танковому биатлону, которые прошли под Москвой в августе 2014 года. Из 12 команд Китай тогда занял третье место, Индия – шестое. После чего в индийских СМИ и интернете появилось масса одинаковых комментариев: «Лучше бы мы заняли не шестое, а 11-е место, если бы при этом китайцы стали 12-ми».

За 40 лет реформ китайский ВПК добился колоссальных успехов, напоминает Александр Храмчихин, он способен в массовом порядке выпускать боевую технику всех классов на уровне лучших мировых образцов. Индийскому ВПК до этого очень далеко.

Разработка техники по собственно индийским проектам в подавляющем большинстве случаев (танк «Арджун», истребитель «Теджас», вертолет «Дхрув» и т. д.) оборачивается полными провалами.

Реализация проектов затягивается на десятки лет, из-за чего техника морально устаревает еще до запуска в серию, а ТТХ и надежность изготовленных образцов оказываются крайне низкими, из-за чего они не способны конкурировать ни с какой иностранной техникой, в том числе с китайской. Весьма низким является, как правило, и качество техники, изготовленной по иностранным лицензиям, о чем, в частности, свидетельствует высочайшая аварийность в ВВС Индии.

«В итоге на сегодняшний день ВС КНР значительно сильнее, чем ВС Индии во всех без исключения компонентах. Правда, на возможный сценарий конфликта между ними очень большое влияние оказывает география. Почти вся очень длинная сухопутная граница между странами (включая спорные участки) приходится на самые высокие в мире горы — Гималаи», — подчеркивает Александр Храмчихин.

Здесь принципиально невозможно ведение крупномасштабных боевых действий с использованием хоть сколько-нибудь значительного количества тяжелой техники. Воевать здесь могут лишь горные части с высоким уровнем боевой и специальной подготовки, но это в любом случае очень специфическая война, не подразумевающая глубоких прорывов и захватов значительных территорий.

Более того, отмечает эксперт, экстремальное гималайское высокогорье создает проблемы не только для сухопутных войск, но и для авиации. В частности, в горах крайне сложно (а часто просто невозможно) летать вертолетам. И для боевых самолетов горы становятся препятствием, не позволяющим, в частности, уходить на малые высоты, чтобы избежать поражения вражескими ЗРК.

Огромный по размерам Тибет становится для Китая отличной «подушкой безопасности», не позволяющей ВВС Индии наносить удары по объектам в глубине китайской территории.

Одновременно Тибет становится «трамплином», позволяющим ВВС НОАК доставать до большей части индийской территории.

Впрочем, по мнению Александра Храмчихина, в силу тех же географических обстоятельств аэродромная сеть в Тибете развита не очень хорошо, что создает для индусов потенциальную возможность авиационно-ракетными ударами вывести из строя китайские аэродромы в этом регионе. После чего Тибет станет «подушкой безопасности» также и для Индии. Рискнет ли Дели на высадку в Тибете воздушных десантов с целью спровоцировать антикитайские восстания местного населения — сказать сложно.

По словам эксперта, ВМС НОАК имеют теоретическую возможность атаковать Индию с востока. Правда, для этого китайским кораблям надо будет уйти далеко от своих баз, а также лишиться поддержки береговой авиации и «москитного флота». Если в целом китайский флот гораздо сильнее индийского, то вблизи берегов Индии преимущество будет уже у индийской стороны (особенно с учетом использования ВВС с берега).

Подводные флоты обеих стран могут развернуть войну на вражеских морских коммуникациях, от которых очень сильно зависят как Китай, так и Индия.

От этого могут весьма существенно пострадать как экономики самих противников, так и мировая торговля в целом. У Китая намного больше подводных лодок, чем у Индии, но география отчасти уравнивает шансы: значительная часть морских коммуникаций Китая проходит через Индийский океан, а здесь индусы будут доминировать. К тому же здесь для прерывания коммуникаций противника они смогут задействовать и надводные корабли.

Созвать знамена

«Принципиальным является вопрос, сработает ли много лет проводимая Китаем политика стратегического окружения Индии, т. е. сможет ли втянуть Пекин в войну против Индии соседние с ней страны. Впрочем, насчет Пакистана особых сомнений нет», — отметил Александр Храмчихин.

По мнению специалиста, с Мьянмой не все так однозначно, но не исключено, что и в этом случае Китай добьется успеха. Разумеется, ВС Пакистана и Мьянмы даже вместе взятые гораздо слабее индийских ВС. Правда, как показала «микровойна» между Индией и Пакистаном в феврале 2019 года, даже против одного Пакистана у Индии воевать получается не очень хорошо.

Здесь же у Индии возникнет ситуация войны на несколько фронтов на противоположных концах страны. Главное же в том, что на территориях Пакистана и Мьянмы в этом случае будут развернуты значительные группировки не только ВВС, но и сухопутных войск НОАК, которые, тем самым, вырвутся из «гималайской ловушки».

Тогда у Индии не будет никаких шансов на победу.

«Правда, у Индии есть ядерное оружие и средства его доставки, в т. ч. достающие до любой точки Китая (не говоря уже о Пакистане и Мьянме). Но и у Китая и Пакистана есть ядерное оружие, причем Ракетные войска НОАК гарантированно достанут до любой точки Индии», — напоминает Александр Храмчихин.

По его мнению, ядерная война с участием стран, общее население которых составляет почти 3 млрд. чел. (не менее 90% из которых проживают в условиях жаркого климата) и имеется огромное количество разнообразных опасных производств, превратится в апокалипсис, ничем не уступающий по своим глобальным последствиям потенциальной ядерной войне между США и Россией.

«Именно это обстоятельство является важнейшим (если даже не единственным) фактором, из-за которого данная война не началась до сих пор и, может быть, не случится в будущем», — заключает Александр Храмчихин.

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