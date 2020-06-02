Пьяный военный: украинца задержали в Крыму за нарушение границы

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

В Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего, который незаконно пересек границу государства, сообщили в ФСБ. Предполагается, что при нем было наркотическое вещество. В апреле сотрудники спецслужб задержали на полуострове группу украинских разведчиков, которые вербовали россиян, готовили теракты и пытались выкрасть сведения, содержащие гостайну.

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Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Задержанный — Добринский Е. В. 1992 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность, отметили в ФСБ. У него, предположительно, нашли наркотики. Вещество отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В середине апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму группы украинских разведчиков, которые вербовали россиян, пытались организовать теракты и выкрасть сведения, содержащие государственную тайну.

Следователи утверждают, что разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова.

В состав преступной группы входили подозреваемый в шпионаже украинец и российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны. Руководствуясь принципом гуманизма и учитывая наличие у женщины несовершеннолетних детей, ее поместили под домашний арест. Второго задержанного при этом отправили в СИЗО.

Оперативники получили информацию о шпионской деятельности задержанных благодаря расследованию еще одного уголовного дела в январе этого года.

Задержанный тогда житель Крыма рассказал, что действовал по заданию Олега Ахмедова из дислоцированного в Херсоне подразделения украинской военной разведки. Кроме того, по словам подозреваемого, украинский военнослужащий поручил ему оборудовать на полуострове схроны с взрывчаткой и боеприпасами.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов», — сообщали в ведомстве в январе этого года.

В отношении подозреваемого следственный отдел УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю тогда возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Его заключили под стражу.

Сотрудники ФСБ России допустили, что Ахмедов завербовал и самих задержанных украинца и россиянку.

В российской спецслужбе обратили внимание, что «украинская военная разведка планировала совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны».

В феврале на Крымском полуострове задержали местного жителя. Его заподозрили в участии в созданном на Украине батальоне им. Номана Челебиджихана. По версии следователей, в августе 2016 года мужчина отправился на Украину и вступил там в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым добровольческого батальона, после чего вернулся на полуостров. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в участии в деятельности «незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России».

Минувшей зимой сотрудникам ФСБ также удалось предотвратить теракты в нескольких учебных заведениях Керчи. Киевский районный суд Симферополя постановил по этому делу арестовать на два месяца двух подростков.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова, в рамках расследования по месту жительства задержанных подростков изъяли компьютеры и другие носители информации. Данные, которые хранились на них, изучают следователи и сотрудники ФСБ. «В ходе допросов от подростков получены ценные для следствия сведения», — подчеркнула она.

ФСБ заявила о пресечении подготовки двумя жителями Керчи 2003 и 2004 годов рождения террористических актов в середине февраля.

В пресс-релизе ЦОС задержанные юноши указывались как «сторонники экстремистской идеологии, последователи 18-летнего Владислава Рослякова», который осенью 2018 года убил 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к терактам, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил крымским следователям «в кратчайшие сроки» установить мотивы подростков.

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