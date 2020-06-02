Казанский Кремль пообещал сохранить институт им. Марджани – Хакимов

Власти Татарстана готовы пересмотреть планы о слиянии Института истории им. Марджани с Институтом археологии им. Халикова. Как сообщили источники «БИЗНЕС Online», таков итог прошедшей накануне встречи бессменного директора института Рафаэля Хакимова с руководителем аппарата президента РТ Асгатом Сафаровым.

Рафаэль Хакимов

При этом Хакимов досрочно покинет пост директор института (ранее его уход планировался осенью) и перейдет на должность научного руководителя организации. Исполняющим обязанности руководителя на период до выборов на общем собрании коллектива назначат нынешнего заместителя директора института Радика Салихова.

Информацию о встрече в аппарате президента и полученном обещании сохранить институт «БИЗНЕС Online» подтвердил сам Хакимов. «Сейчас в министерстве образования и науки РТ, которому мы подчиняемся, решают вопрос нашего финансирования», — сказал он. По словам Хакимова, он будет рад, если ситуация разрешится подобным образом с учетом того, что «татары из всех уголков мира пишут письма в защиту института».

Напомним, планы объединения Института истории и Института археологии стали известны на прошлой неделе, подтвердил их наличие и президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов. В Институте истории им. Марджани, который с момента своего появления в середине 1990-х годов стал главным центром изучения национальной истории в Татарстане, называли такие намерения не иначе, как ликвидацией. В конце прошлой недели сотрудники академического учреждения обратились с открытым письмом к президенту РТ Рустаму Минниханову, где в числе прочего просили о личной встрече.