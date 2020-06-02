Звезде «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой снова требуется срочная операция

Николь Кузнецова в микроблоге Instagram призналась, что ей вновь требуется срочная операция, так как из-за онкологического заболевания она не может нормально дышать. Хирургическое вмешательство пока невозможно, так как необходимая больница в столице закрыта. 34-летняя звезды «Битвы экстрасенсов», которая с ранних лет борется с раком, рассказала, что после 300-й операции смогла нормально вдыхать. Опухоль растет в ее дыхательных путях, поэтому периодически Кузнецовой необходимо прибегать к хирургическим вмешательствам. Эффекта от последней операции хватило всего на два месяца. Ночью знаменитость просыпается от нехватки воздуха. Единственная клиника в Москве, которая может ей помочь, сейчас закрыта из-за карантина. Николь Кузнецова надеется, что с 1 июня медучреждение начнет работу и будет в наличии инструмент, который необходим для проведения операции.

По словам экстрасенса, когда у нее плохое самочувствие, то она совсем на себя не похожа грустная, вялая и молчаливая. У нее такое ощущение, что «заперли в шкафу и дышать приходится через небольшую щелочку». Поэтому, ей приходится лежать и не растрачивать силы, ведь дыхание сбивает такое простое действие, как поход к холодильнику.