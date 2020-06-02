Сердобольный Кадыров призвал ООН противостоять нарушению прав человека в США

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) противостоять нарушению прав и свобод граждан США.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.

kremlin.ru

Так российский политик отреагировал на беспорядки в Соединенных Штатах, во время которых, по его мнению, «полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями».

«Обращаюсь к международным организациям и в первую очередь к ООН: вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также он потребовал, чтобы власти США «остановили этот беспредел», пишет znak.com.

«Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека! <…> Сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона», — заявил глава Чечни.

В США продолжаются массовые беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого жестко задержали полицейские. Медицинская экспертиза подтвердила, что молодой человек умер от удушения оперативниками.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.