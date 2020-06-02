Метафизик из Малайзии предсказал бедствия в октябре 2020 года: с чем еще столкнется человечество

Энтони Чэн сделал всего четырнадцать прогнозов, семь из которых уже сбылись. Так, за несколько месяцев до того, как Китай сообщил миру о пандемии, метафизик поведал о кризисном состоянии мировой экономики в новом году, глобальном сокращении служащих, появлении вируса, ущербе от насекомых (вспомнить хотя бы саранчу), нехватке ресурсов, мировой изоляции и политических изменениях.

Вторая половина 2020 года тоже не будет спокойной: ожидаются сильнейшие наводнения, землетрясения, засухи и хаосы, связанные с торговыми войнами и продовольственными кризисами. Настоящий год является периодом стихийных бедствий и техногенных катастроф. Однако светлое будущее тоже настанет: вскоре последует год нового начала, возрождения.

Чтобы пережить глобальные изменения в обществе и природе, нужно максимально разумно обращаться с деньгами, неспеша расширять бизнес. 2020 год в целом хорошо подходит для начала реализации идей и планов. Можно хорошо заработать и без больших вложений.Сегодня самое перспективное направление – интернет-технологии. Наверное, каждый заметил их потенциал, особенно во время карантина.

Другой важный момент – отслеживание состояния своего здоровья, притом не только физического, но и эмоционального. Нужно контролировать «наплывы» тревоги или раздражения.

Нет основания не доверять словам специалиста, который отлично разбирается в древнекитайской книге гаданий «Книга перемен», фэн-шуе, нумерологии и имеет 15-летний опыт в области метафизики.