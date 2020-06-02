Названы канцерогенные продукты, которые могут вызвать рак

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак является второй по значимости причиной смерти во всем мире. Но при этом он считается предотвратимой болезнью. То есть, онкология в большой степени зависит от образа жизни, питания и физических нагрузок.

Существенно снизить собственные риски заболеть раком можно, отказавшись от продуктов, которые ученые связывают с повышенным риском развития рака.

Первый такой продукт — любое обработанное мясо. Это и соленое, и копченое, и любое другое — например, подвергнувшееся ферментации. Речь о продукте, который проходит определенную обработку для продления срока годности.

Ветчина, колбасы, солонина содержат большое количество канцерогенных пищевых консервантов, таких как нитрит натрия. В результате, коммерчески обработанное мясо может значительно увеличить риск развития нескольких видов рака, включая колоректальный рак, рак поджелудочной железы и рак простаты.

Рафинированный сахар — еще один враг здоровья человека. Традиционно его получают путем экстракции из фруктов, овощей, зерна. Затем он обрабатывается до состояния рафинированного. Без него не обходятся соки, печенья, торты, газированные напитки и многие другие десерты. Однако сахар в больших количествах — это зло. Ему свойственно повышать уровень глюкозы в крови, нарушать чувствительность к инсулину и стимулировать рост раковых клеток.

Ярлыки часто обманывают покупателя, особенно, если речь идет о «диетических» продуктах.

Заявления о нулевой калорийности и отсутствии сахара правдивы, но они, такие продукты, могут оказаться опаснее подслащенных напитков и фруктовых соков.

Диетические напитки с большей вероятностью могут вызывать множество заболеваний, включая рак и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), из-за наличия аспартама в составе. Обезжиренные йогурты и печенье без сахара также ничем не лучше — в них содержатся сукралоза и сахарин, искусственные подсластители.

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Генетически модифицированные организмы (ГМО) способны вызвать опухоли молочной железы и другие виды рака. Они могут быть в самых разных овощах, кукурузе, поп-корне. Поэтому надо избегать таких продуктов.

Также известно, что ГМО часто подвергаются воздействию пестицидов, которые содержат различные канцерогены, такие как хлорорганические соединения, креозот и сульфаллат.

К слову, кукуруза поп-корн для СВЧ-печи — двойная опасность. Микроволновые пакеты для попкорна покрыты химическими веществами, такими как перфтороктановая кислота (PFOA). А они могут привести к развитию рака печени, яичек, поджелудочной железы.

Канцерогенным продуктом диетологи считают и выращенный на ферме лосось. Красная рыба, как известно, кладезь омега-3 жирных кислот. Однако если она выросла в естественных условиях.

Зачастую она содержится в прудах, которые содержат пестициды и антибиотики — они повышают риск развития рака.

Стоит избегать гидрогенизированного масла в составе — именно под таким названием сейчас производители прячут трансжиры, которые увеличивают в разы риски разных заболеваний, в том числе сердца, сосудов и рака.

Продукты, которые содержат большое количество трансжиров — маргарин, картофель фри, покупные десерты и сладости.

Цена удобства часто высока, особенно в отношении обработанных пищевых продуктов. Причем, до такой степени, что может стоить здоровья.

Известно, что футеровка алюминиевых банок и пластиковой упаковки содержит большое количество бисфенола А (BPA), химического вещества, которое нарушает выработку гормонов. BPA также связан с повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых недугов, болезней обмена веществ, бесплодия.

Желательно также отказаться от покупной консервации. Как пишет Food.news, некоторые коммерческие продукты также могут содержать BPA, а также другие химические вещества, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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